Wtargnęli do kościoła i roztrzaskali figurę Jezusa. Próbowali ściąć krzyż. Zadziwiający finał

Tychy: Zdewastowali figurę Jezusa, próbowali też ściąć dębowy krzyż. "To akt profanacji"

O wandalizmie na cmentarzu parafialnym Parafii Narodzenia św. Jan Chrzciciela w Tychach – Cielmicach, przy ul.Targiela, ks. proboszcz Piotr Wojszczyk mówi wprost:"to profanacja cmentarna"

Sprawcy zniszczyli dębowego Krzyża i figurę ukrzyżowanego Jezusa, podcinając krzyż i „opiłowując” ręce Jezusa od całości korpusu figury.

Jak podaje parafia, do dewastacji krzyża doszło w nocy z 14 na 15 stycznia. Parafia zgłosiła sprawę na policję. Postępowanie prowadzi Komenda Miejska Policji w Tychach. Do mieszkańców zwrócili się również radni z rady osiedla Cielmice, z prośbą o pomoc w ustaleniu sprawcy lub sprawców zdarzenia.

"Apelujemy do świadków zdarzenia lub osób, które posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu sprawcy, o kontakt z Policją. Każda informacja może okazać się cenna. Nie pozwólmy, by takie czyny pozostały bez konsekwencji. Razem możemy przyczynić się do przywrócenia porządku i szacunku wobec miejsc pamięci i symboli religijnych" - czytamy w apelu skierowanym do mieszkańców.

