Ostrzeżenie przed ulewami w Beskidach! Znamy zalecenia GOPR

GOPR przestrzega przed wycieczkami w Beskidy. Warunki pogodowe na szlakach są "fatalne", są ulewy mogą być burze

Jak podaje GOPR - lepiej nie wybierać się na wędrówkę w Beskidy. W górach obficie pada deszcz, szlaki są śliskie i błotniste, do tego jest niska widoczność.

- Warunki w Beskidach są trudne i bardzo trudne. Widoczność wynosi od 50 do 250 m. Temperatury są od 10 do 12 stopni. Cały czas obficie pada deszcz. Odradzamy górskie wędrówki. To żadna przyjemność, a wręcz jest to niebezpieczne. Szlaki są śliskie - podał ratownik dyżurny stacji GOPR w Szczyrku (woj. śląskie).

Również IMGW-PIB prognozuje ulewy oraz burze w Beskidach

Jak turyści mogą się przygotować do trudnych warunkach na szlaku?

Jak pisze Polska Agencja Prasowa turyści, którzy mimo wszystko zdecydują się na piesze wędrówki po górach powinni się odpowiednio przygotować. Na zapowiadane warunki pogodowe zaleca się solidne obuwie, nakrycie głowy i nieprzemakalną kurtkę. Ratownicy przypominają także o zapasie płynów, naładowanym telefonie i zainstalowaniu aplikacji "Ratunek".

W razie burzy ratownicy zalecają zejście z otwartej przestrzeni, oraz odradzają chowanie się pod drzewami z racji na spadające konary. Ostrzegają także, że nie należy stać w pobliżu skał po których spływa woda, gdyż może dojść do porażenia.

W razie wypadku w górach można wezwać GOPR dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu alarmowego: 985 lub 601 100 300.

