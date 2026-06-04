Weekend w Katowicach przyniesie dużą zmianę pogody. Po deszczu wyjdzie słońce

Pogoda w Katowicach: 5-7 czerwca

Mieszkańcy Katowic w najbliższych dniach doświadczą prawdziwej huśtawki pogodowej. Weekend rozpocznie się od deszczowej aury, by w sobotę ustąpić miejsca bezchmurnemu niebu. Finał weekendu, mimo że przyniesie więcej chmur, okaże się najcieplejszy, z temperaturą dochodzącą do 26 stopni Celsjusza. Każdy dzień przyniesie więc zupełnie inne warunki.

Piątek z deszczem i umiarkowanym wiatrem

Początek weekendu, 5 czerwca, w Katowicach upłynie pod znakiem opadów. Synoptycy prognozują słaby deszcz, dlatego warto mieć przy sobie parasol. Temperatura w ciągu dnia będzie dość przyjemna, osiągając maksymalnie około 24 stopnie Celsjusza. Noc przyniesie jednak ochłodzenie do blisko 10 stopni. Pogodę uzupełni umiarkowany wiatr, wiejący z prędkością około 3 m/s, który może sprawić, że odczuwalna temperatura będzie nieco niższa.

Sobota pod znakiem słońca i spokoju

Po deszczowym piątku, sobota 6 czerwca przyniesie zdecydowaną poprawę aury. Będzie to dzień w pełni słoneczny, z bezchmurnym niebem nad Katowicami. To idealne warunki do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia będzie nieco niższa niż w piątek i wyniesie około 23 stopnie. Warto jednak zwrócić uwagę na noc, która zapowiada się na najchłodniejszą w ten weekend – termometry wskażą zaledwie 9 stopni. Wiatr wyraźnie osłabnie, a jego prędkość nie przekroczy 2 m/s, co zapewni poczucie spokoju.

Niedziela: najcieplejszy dzień, ale z chmurami

Ostatni dzień weekendu, niedziela 7 czerwca, przyniesie do Katowic najwyższe temperatury. Słupki rtęci powędrują w górę aż do 26 stopni Celsjusza, co czyni ten dzień zdecydowanie najcieplejszym w całym okresie. Zmiana nastąpi również w nocy, która będzie znacznie łagodniejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 14 stopni. Tej wysokiej temperaturze towarzyszyć będzie jednak duże zachmurzenie. Mimo chmur na niebie, ryzyko opadów jest minimalne. Wiatr znów nieco przybierze na sile i powróci do prędkości z piątku, czyli około 3 m/s.

Jak zaplanować weekend przy zmiennej pogodzie?

Zróżnicowana aura w Katowicach stwarza okazję do elastycznego planowania wolnego czasu. Deszczowy piątek to dobra okazja, by wybrać się do kina, muzeum lub spotkać ze znajomymi w kawiarni. Sobota, z bezchmurnym niebem i słabym wiatrem, będzie wprost wymarzona na wszelkie aktywności na zewnątrz. Długi spacer po miejskich parkach, wycieczka rowerowa czy po prostu relaks na ławce w słońcu to doskonałe pomysły. Z kolei ciepła, ale pochmurna niedziela, wciąż zachęca do wyjścia z domu. To dobry czas na wizytę w ogródkach restauracyjnych, gdzie chmury zapewnią naturalną osłonę przed słońcem, lub na spacer po mniej uczęszczanych alejkach, ciesząc się wysoką temperaturą.

Dane pogodowe: OpenWeather