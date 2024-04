"Polskie Malediwy" zachwyciły zagraniczne media! Ten park na Śląsku to doskonały kierunek na majówkę

Ksiądz pozował w kalendarzu dla gejów. Kuria w Częstochowie reaguje

Wierni byli w szoku i nie mogli uwierzyć własnym oczom! Jeden z księży Polskiej Misji Katolickiej w Wielkiej Brytanii zapozował do kalendarza dla gejów. Zdjęcie roznegliżowanego duchownego w towarzystwie innego mężczyzny lotem błyskawicy obiegło Internet. Dotarło również do Polski i szybko okazało się, że fotogeniczny ksiądz pochodzi z archidiecezji częstochowskiej. Sprawa dotarła do najwyższych władz, czyli abp. Wacława Depo i podległych mu urzędników z kurii.

Ks. Mariusz Bakalarz, rzecznik prasowy archidiecezji częstochowskiej, poinformował że wobec kontrowersyjnego księdza zostało wszczęte karne postępowanie kanoniczne. Może się ono zakończyć wydaleniem kapłana ze stanu duchownego. Dodatkowo został on odsunięty od wszelkiej aktywności duszpasterskiej. Kuria przeprosiła również wiernych za zgorszenie wywołane zachowaniem księdza. Poniżej pełna treść komunikatu częstochowskiej kurii.

Komunikat kurii częstochowskiej

- Kuria Metropolitalna w Częstochowie z zaskoczeniem, bólem i głębokim zażenowaniem przyjęła doniesienia dotyczące podlegającego jej duchownego pracującego w strukturach Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Dotychczas nikt nie informował nas o niewłaściwej postawie moralnej kapłana.

Po weryfikacji informacji prasowych i otrzymaniu dowodów, we współpracy z Polską Misją Katolicką w Anglii i Walii, wszczęliśmy przewidziane prawem kanonicznym administracyjne postępowanie karne. Ze względu na powagę zarzutów i wywołane zgorszenie duchowny został natychmiast oddalony od posługi i pełnienia wszelkich urzędów oraz od pracy duszpasterskiej.

Dziękujemy wiernym, którzy poinformowali o skandalicznych zachowaniach kapłana, za ich odpowiedzialność za Kościół. Wszystkich, którzy wiedzą o jakichkolwiek innych niewłaściwych sytuacjach dotyczących tego duchownego, prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym Kurii Metropolitalnej w Częstochowie.

Przepraszamy wszystkich zgorszonych karygodnymi i urągającymi kapłańskiej postawie czynami duchownego. Oświadczamy, że zarzuty zostaną rzetelnie zbadane, a zło surowo ukarane.

