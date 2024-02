Wielki Post. Kontrowersyjne rekolekcje Wojowników Maryi

Wielki Post to czas pokuty przygotowujący do przeżycia najważniejszych dla chrześcijan świąt wielkanocnych. Zaczyna się w Środę Popielcową. W tym roku Diecezja Sosnowiecka z okazji Wielkiego Postu przygotowała nietypową, kontrowersyjną akcję. Diecezja wraz z męską wspólnotą Wojowników Maryi zorganizuje rekolekcje dla mężczyzn uzależnionych od pornografii i seksu. Co więcej, zajęcia poprowadzi egzorcysta diecezjalny oraz małżeństwa z Fundacji Farma Serca.

Wydarzenie o nazwie „Wolny, aby kochać” odbędzie w dniach 15-16 marca w Czeladzi (woj. śląskie). Wojownicy Maryi chcą okazać wsparcie mężczyznom, a rekolekcje mają pomóc tym, którzy mierzą się z uzależnieniem od pornografii lub seksu. Rekolekcje organizowane przez Wojowników Maryi poprowadzić ma ks. Roman Patyk, doświadczony egzorcysta diecezjalny, a także małżeństwa z Fundacji Farma Serca. Rekolekcje są płatne. Ich koszt to 200 zł, a cena nie obejmuje noclegu i wyżywienia.

Co ciekawe, rekolekcje dla uzależnionych od pornografii i seksu mężczyzn odbędą się na terenie Diecezji Sosnowieckiej, w której pod koniec sierpnia 2023 r. doszło do skandalu obyczajowego. Na terenie plebanii kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, jeden z mężczyzn, uczestnik „imprezy" – zasłabł i trafił do szpitala, choć początkowo nie chciano dopuścić ratowników do potrzebującego. Sprawą zajmuje się prokuratura.

Wojownicy Maryi. Kim są?

Kim są Wojownicy Maryi? Na swojej stronie internetowej wspólnota informuje, że Wojownikiem Maryi jest "mężczyzna, który przeszedł formację wg podanych zasad, podczas ogólnopolskich i regionalnych spotkań". Odbył też "przygotowanie uwzględniające wskazówki i zasady podane przed lidera regionalnego oraz został dopuszczony do Pasowania". Aby stać się Wojownikiem Maryi, należy też odbyć "rozmowę braterską" oraz przystąpić do pasowania, które odbywa się na koniec roku formacyjnego. Zadaniem Wojownika Maryi jest też prowadzenie "aktywnej formacji w zgodzie z Kodexem i Statutem Wojownika Maryi we wspólnocie z resztą braci".