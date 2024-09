Wstrząs w kopalni Mysłowice-Wesoła. 49-letni górnik z urazem głowy

i Autor: Piotr Blawicki

GROZA POD ZIEMIĄ

Wstrząs w kopalni Mysłowice-Wesoła. Jeden górnik został poszkodowany

Do wstrząsu doszło we wtorek, 10 września, w kopalni w Mysłowice-Wesoła (woj. śląskie). W rejonie zdarzenia przebywało 14 górników, a jeden z nich doznał poważnego urazu głowy. 49-latek z 16-letnim stażem pracy został przetransportowany do szpitala w Ochojcu.