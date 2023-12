Do pierwszego wstrząsu doszło w czwartek 30 listopada o o godz. 12:50 w kopalni Budryk w Ornontowicach (pow. mikołowski). Wstrząs miał energię 5,3E5J. Zgodnie z obowiązującymi procedurami, załoga została wycofana i zlecono kontrolę rejonu.

Niecałą godzinę później w kopalni Mysłowice-Wesoła doszło do wstrząsu podczas eksploatacji ściany na poziomie 665 metrów. Miał on energię 8x10 do 4J. W wyniku zdarzenia jeden z pracowników doznał obrażeń. Został przetransportowany na górę, a następnie przewieziony karetką pogotowia do szpitala w Katowicach-Ochojcu.