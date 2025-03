Wszedł do gabinetu terapeuty i wyciągnał broń. Później oddał strzał

Dramat w Gliwicach. Strzelił do swojego psychoterapeuty

Wszystko rozegrało się 5 marca około godz. 19.15 dyżurny Komendy otrzymał zgłoszenie, że w jednym z budynków biurowych mieszczących się w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa doszło do użycia broni.

Jak się okazało, to była niezapowiedziana wizyta pacjenta. Jak opisuje sprawę "Fakt", Wojciech P. pojawił się wieczorem u swojego psychoterapeuty i poprosił o rozmowę. Chwilę później wszedł do gabinetu, wyciągnął broń i strzelił w kierunku terapeuty. Mężczyźnie udało się potrącić lufę, co prawdopodobnie uratowało mu życie. Gdy zaczął uciekać, 22-letni mężczyzna przyłożył broń do skroni i strzelił do siebie.

Wojeciech P. przeżył, jednak lekarze określają jego stan jako krytyczny.

Policjanci ewakuowali osoby znajdujące się w budynku, nikt z osób postronnych nie doznał obrażeń. Dalsze czynności prowadzi Wydział Kryminalny KMP w Gliwicach pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Gliwice Wschód.

Ta wszczęła śledztwo w kierunku usiłowania zabójstwa psychoterapeuty za pomocą broni czarnoprochowej.

i Autor: Super Express Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Atak nożownika w Częstochowie. Napastnik ranił kilka osób, policja oddała strzały! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.