Wybory parlamentarne 2023. Tak głosowali więźniowe w województwie śląskim

W niedzielę, 15 października, odbyły się wybory parlamentarne. Na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej cały czas aktualizowane są wyniki tegorocznych wyborów do Sejmu i Senatu. Kolejne dane spływają do PKW.

Swoje głosy oddały m.in. osoby przebywające w aresztach śledczych oraz zakładach karnych. Postanowiliśmy sprawdzić, jak w tych placówkach rozłożyły się głosy.

Wybory 2023. Głosowanie w aresztach śledczych w województwie śląskim

W areszcie śledczym w Sosnowcu liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła ponad 300. Frekwencja wyniosła odpowiednio: 83,50 proc. (Sejm) oraz 82,20 proc. (Senat). Najwięcej głosów uzyskał Wojciech Saługa (KO), bo dokładnie 44. Spore poparcie otrzymał także Mateusz Bochenek (KO; 33

W katowickim areszcie z kolei liczba wyborców wyniosła dokładnie 362. Frekwencja również była wysoka - ponad 88 proc. Ogromną przewagę - nad pozostałymi - uzyskała Koalicja Obywatelska (łącznie prawie 200 głosów; najwięcej otrzymał Borys Budka). Natomiast premier Mateusz Morawiecki zdobył tylko 20 wskazań.

W areszcie w Częstochowie zagłosować mogło w tegorocznych wyborach parlamentarnych 223 osoby. Większość z takiej możliwości skorzystało (frekwencja powyżej 92 proc.). Tu także triumfowała Koalicja Obywatelska (ponad 120 głosów łącznie).

Wybory 2023. Głosowanie w zakładach karnych w woj. śląskim

Także w części zakładów karnych w województwie śląskim poznaliśmy szczegółowe dane dotycząca głosowania w ramach wyborów parlamentarnych.

W Ciasnej (pow. lubliniecki) wyborców było 569. Frekwencja utrzymała się na poziomie ok. 67 proc. Podobnie jak we wcześniejszych przykładach - najwięcej głosów otrzymała Koalicja Obywatelska (169). Dla porównania - Prawo i Sprawiedliwość tylko 54, Trzecia Droga z kolei 45.

Również zakład karny w Herbach (pow. lubliniecki) przekazał do PKW całościowe wyniki. 351 osób mogło w wyborach do Sejmu i Senatu łącznie zagłosować. Aż 93 proc. oddało głos w wyborach do niższej izby parlamentu. Koalicja zdobyła 151 głosów i tu także triumfowała.

Natomiast w Łazach (pow. zawierciański). Liczba wyborców wyniosła 256, a frekwencja natomiast ok. 63 proc. Koalicja zebrała 48 głosów (najwięcej Wojciech Saługa), PiS nieco mniej, bo 37 (najlepszy wynik dla Ewy Malik). Dobry rezultat uzyskała także Konfederacja (29).