Wybuch gazu w kamienicy w Katowicach. Pod gruzami są matka z córką?

Aktualizacja

Jak poinformowały służby ratownicze, ok. godz. 12.30 w gruzowisku po zniszczonej kamienicy znaleziono ciało - to poszukiwana wcześniej kobieta lub jej córka. Akcja jest kontynuowana, a w dalszych działaniach bierze udział 182 ratowników

Wcześniej pisaliśmy:

W gruzowisku, jakie powstało po wybuchu gazu w kamienicy Katowicach-Szopienicach, mogą się jeszcze znajdować matka z córką - to najnowsze informacje, jakie przekazała straż pożarna. W wyniku eksplozji, do której doszło w kamienicy parafii ewangelicko-augsburskiej przy ul. Bednorza 20, trzykondygnacyjny budynek uległ niemal całkowitemu zawaleniu - wszystko działo się w piątek, 27 stycznia, ok. godz. 8.30. Spod gruzów udało się wydobyć 7 osób, w których odnalezieniu pomagali m.in. świadkowie zdarzenia. Trzy osoby trafiły do szpitala: dziewczynki w wieku 3 i 5 lat trafiły z obrażeniami niezagrażającymi życiu zostały zabrane do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, a poważnie ranny mężczyzna, choć znajdujący się w stabilnym stanie, został przetransportowany do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Trwa akcja ratownicza, bo pod gruzami mogą się jeszcze znajdować dwie osoby.

- Mamy podejrzenie, że w czasie wybuchu w kamienicy mogły przebywać jeszcze dwie osoby, tj matka z córką, dlatego na miejsce nadal prowadzimy działania poszukiwawcze - mówi mł. bryg. Aneta Gołębiowska, rzeczniczka KW PSP w Katowicach.

Katowice. Wybuch gazu w kamienicy. Wśród poszkodowanych są dzieci