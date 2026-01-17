Wydał 5 złotych i teraz musi wymienić portfel. W starym wygrana się nie zmieści

Czasem wystarczy drobna decyzja i kilka złotych, by los potoczył się w zupełnie nieoczekiwanym kierunku. Przekonał się o tym mieszkaniec Gliwic, który za jedyne 5 złotych kupił zdrapkę "Gruby Portfel". Chwilę później mógł świętować, spod warstwy srebrnej farby wyłoniła się wygrana w wysokości 200 tysięcy złotych.

  • Mieszkaniec Gliwic wygrał 200 tysięcy złotych w zdrapce "Gruby Portfel".
  • Szczęśliwy los kosztował go zaledwie 5 złotych i został kupiony w jednym z punktów na terenie miasta.
  • W zdrapce "Gruby Portfel" trzy losy dawały główną wygraną. Wszystkie zostały już znalezione przez graczy.

Główna wygrana w zdrapce Lotto na Śląsku. Los kosztował tylko 5 złotych

Gracz z pewnością na długo zapamięta ten dzień, w którym podjął decyzję o zakupie zdrapki. Za jedyne 5 złotych, które zainwestował w los o nazwie „Gruby Portfel” i wygrał 200 tysięcy złotych. To spełnienie marzeń wielu Polaków, którzy liczą na łut szczęścia w grach losowych.

Tym razem fortuna uśmiechnęła się szeroko do gracza ze Śląska, udowadniając, że czasem niewielka, impulsywna decyzja podjęta przy sklepowej kasie może całkowicie odmienić życie. Szczęśliwy los został zakupiony w jednym z punktów Lotto w Gliwicach, przy ulicy Hutniczej. Taka kwota to potężny zastrzyk gotówki, który może pomóc w realizacji wielu planów.

Zdrapka "Gruby Portfel" została wyemitowana w nakładzie 6 000 000 losów. Trzy z nich dawały główną wygraną wynoszącą 200 tysięcy złotych. Szczęściarz z Gliwic zgarnął ostatnią z nich. Wcześniej wygrywali gracze z Piaseczna oraz Kielc. Aktualna pula na wygrane w "Grubym Portfelu" wynosi 5 222 790 złotych. Składają się nią wygrane w wysokości: 5000, 500, 100, 50, 30, 20, 15, 10 i 5 zł.

Przypomnijmy, że podczas losowania "dużego" Lotto z 8 stycznia 2026 r. gracz z województwa śląskiego, a dokładnie z Częstochowy, zgarnął prawdziwą fortunę. Trafił szóstkę, nabywając prawo do pełnej puli wynoszącej tego dnia aż 17 908 755,20 zł. Euforię po wygraniu tak olbrzymiej kwoty może popsuć jedynie fakt, że od 1 stycznia 2026 r. podatek od wygranych wynosi już nie 10, ale 15 proc.  

