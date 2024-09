Kolejny skandal w ośrodku wychowawczym. Wykorzystany 11-latek to nie wszystko

Dramat w ośrodku wychowawczym w Bielsku-Białej

Do wstrząsających wydarzeń doszło na terenie województwa śląskiego, w jednym z ośrodków wychowawczych w Bielsku-Białej. Zgłoszenie o seksualnym wykorzystaniu 11-latka lokalna policja otrzymała 29 sierpnia. Wiadomo, że brutalnego czynu miał dopuścić się 17-letni wychowanek placówki opiekuńczej. Prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo, które dotyczy doprowadzenia przemocą do obcowania płciowego małoletniego poniżej lat 15 (czyn z art. 197 § 4 k.k.). Podejrzany o przestępstwo 17-latek usłyszał zarzuty i decyzją sądu trafił do tymczasowego aresztu. To jednak nie jedyny dramat, który mógł wydarzyć się w murach bielskiego ośrodka wychowawczego. Jak poinformował "Fakt", prokuratura prowadzi drugie śledztwo dotyczące sytuacji w placówce.

Prokuratura prowadzi dwa śledztwa

Drugie dochodzenie dotyczy przemocy stosowanej przez wychowawców wobec podopiecznych. Postępowanie jest prowadzone od początku 2024 r., jednak nikomu nie postawiono jeszcze żadnych zarzutów.

- Gromadzony jest materiał dowodowy - przekazała w rozmowie z dziennikiem prokurator Anna Zarychta, szefowa Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała Południe.

Do tego ośrodka wychowawczego trafiają chłopcy w wieku od 10 do 18 lat, często z poważnymi problemami, dysfunkcjami i zaburzeniami, z patologicznych środowisk i domów. Problemy placówki zauważył także kurator sądowy, który zwrócił uwagę na złą opiekę nad podopiecznymi. Wychowawcy natomiast mają trwać w konflikcie i nawzajem obwiniać się o złą sytuację w ośrodku. Obecnie postępowanie jest na etapie przesłuchiwania świadków i pracowników.

