Volkswagen rozbił się na ciężarowce! Odłamki posypały się na suzuki. Koszmarny wypadek koło Kłobucka

Co wiadomo o sprawie?

Co się stało?

Wypadek koło Kłobucka. W Wilkowiecku zderzył się volkswagen z ciężarówką

Do zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 43 w miejscowości Wilkowiecko w powiecie kłobuckim. W poniedziałek, 6 marca około godz. 8.10 policjanci otrzymali zgłoszenie o zderzeniu trzech pojazdów. - Na miejscu pojawili się mundurowi z wydziału ruchu drogowego kłobuckiej komendy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący volkswagenem z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas jezdni i doprowadził do zderzenia z pojazdem ciężarowym. Trzecim pojazdem było osobowe suzuki, ale nie uczestniczył on w zdarzeniu. Na pojazd spadły jedynie odłamki z pierwszych dwóch aut - mówi aspirant Joanna Wiącek-Głowacz z kłobuckiej komendy.

Policja pracuje na miejscu zdarzenia. Na razie nie są znane szczegóły. Wiadomo jednak, że wszyscy kierujący byli trzeźwi, a do szpitala z najprawdopodobniej złamaną nogą trafił kierowca volkswagena. Mężczyzna był zakleszczony w pojeździe, wyciągnęli go strażacy. Z informacji profilu klobucka.pl wynika, że autem suzuki jechał kursant. Na miejscu trwają działania policji. Wyznaczono objazdy przez Wilkowiecko, Lipie i Opatów.