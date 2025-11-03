Pijany 18-latek wiózł nietrzeźwego kolegę. Przerażający finał

Policjanci z Tarnowskich Gór wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego, do którego doszło dzisiaj w nocy z niedzieli na poniedziałek (2/3 listopada 2025) we wspominanej miejscowości!

W wyniku dachowania pojazdu, który wypadł z drogi, do szpitala trafił 17-letni pasażer "osobówki".

Zdjęcia mówią wszystko o brawurowej jeździe nietrzeźwego 18-latka!

Dramat rozegrał się ok. godziny 1:00. - Policjanci z drogówki wstępnie ustalili, że 18-letni tarnogórzanin, który podróżował volkswagenem wraz ze swoim 17-letnim znajomym, wyniku nadmiernej prędkości zjechał z drogi i dachował - zrelacjonował podkomisarz Kamil Kubica, oficer prasowy KPP w Tarnowskich Górach. Obaj młodzi mężczyźni mieli ponad pół promilu alkoholu w organizmie. 17-latek trafił do szpitala na badania, a mundurowi wyjaśniają wszystkie okoliczności drogowego zdarzenia. Patrząc po zdjęciach, udostępnionych przez funkcjonariuszy to cud, że nikt nie zginął.

Apel policji po wypadku w Tarnowskich Górach

Oficer prasowy KPP w Tarnowskich Górach ponownie zaapelował o rozsądek. - Alkohol i kierowanie pojazdami mechanicznymi to ogromne niebezpieczeństwo dla wszystkich na drodze. Brak zdolności do prawidłowej reakcji na zmieniające się warunki na drodze może prowadzić prosto do tragedii - podkreślił funkcjonariusz z województwa śląskiego. Ku przestrodze, pod tekstem prezentujemy galerię z miejsca zdarzenia.

Wypadek w Tarnowskich Górach. Dachował i uderzył w wagon pociągu

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].