Pijany 18-latek wiózł nietrzeźwego kolegę. Przerażający finał

Bardzo groźnie wyglądający wypadek w Tarnowskich Górach (województwo śląskie). Pijany 18-latek dachował i uderzył w wagon pociągu. Dramat rozegrał się w nocy z niedzieli na poniedziałek. Poszkodowany 17-latek trafił do szpitala. On również był nietrzeźwy. Mamy zdjęcia z miejsca zdarzenia!

  • Policjanci z Tarnowskich Gór wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego, do którego doszło dzisiaj w nocy z niedzieli na poniedziałek (2/3 listopada 2025) we wspominanej miejscowości!
  • W wyniku dachowania pojazdu, który wypadł z drogi, do szpitala trafił 17-letni pasażer "osobówki".
  • Zdjęcia mówią wszystko o brawurowej jeździe nietrzeźwego 18-latka!

Dramat rozegrał się ok. godziny 1:00. - Policjanci z drogówki wstępnie ustalili, że 18-letni tarnogórzanin, który podróżował volkswagenem wraz ze swoim 17-letnim znajomym, wyniku nadmiernej prędkości zjechał z drogi i dachował - zrelacjonował podkomisarz Kamil Kubica, oficer prasowy KPP w Tarnowskich Górach. Obaj młodzi mężczyźni mieli ponad pół promilu alkoholu w organizmie. 17-latek trafił do szpitala na badania, a mundurowi wyjaśniają wszystkie okoliczności drogowego zdarzenia. Patrząc po zdjęciach, udostępnionych przez funkcjonariuszy to cud, że nikt nie zginął.

Apel policji po wypadku w Tarnowskich Górach

Oficer prasowy KPP w Tarnowskich Górach ponownie zaapelował o rozsądek. - Alkohol i kierowanie pojazdami mechanicznymi to ogromne niebezpieczeństwo dla wszystkich na drodze. Brak zdolności do prawidłowej reakcji na zmieniające się warunki na drodze może prowadzić prosto do tragedii - podkreślił funkcjonariusz z województwa śląskiego. Ku przestrodze, pod tekstem prezentujemy galerię z miejsca zdarzenia.

Wypadek w Tarnowskich Górach. Dachował i uderzył w wagon pociągu

Wypadek w Tarnowskich Górach. Pijany 18-latek dachował
