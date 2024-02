Zaatakował znajomego nożem i uciekł. W tle romans

CO TAM SIĘ STAŁO?

Zabójstwo na Bednorza. Podszedł do znajomego i wbił mu nóż

Do zdarzenia doszło w piątek, 23 lutego po godzinie 20.00 na ulicy Bednorza w dzielnicy Brzeziny Śląskie. Jak ustalili piekarscy policjanci, wracający do domu 39-latek został zaczepiony przez swojego znajomego. W pewnym momencie mężczyzna zaatakował go nożem, a następnie zbiegł z miejsca. Niestety 39-letni mężczyzna zmarł.

Dzięki szybkim działaniom piekarskich policjantów ustalono tożsamość napastnika. Kilkadziesiąt minut później patrol dzielnicowych zatrzymał podejrzewanego 44-latka. Do późnych godzin nocnych na miejscu zdarzenia pracowali śledczy pod nadzorem Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich. Prokurator zlecił sekcję zwłok.

Policyjny technik zabezpieczył również nóż. Zatrzymany trafił do policyjnej celi. W niedzielę przed południem prokurator przedstawił mu zarzut zabójstwa oraz wystąpił z wnioskiem o tymczasowy areszt. Sąd przychylił się do niego, a mężczyzna trafił za kratki, gdzie będzie czekał na wyrok w sprawie zbrodni, którą popełnił. Grozi mu dożywocie.

Wyciągnął nóż bo był zazdrosny?

Zastępca prokuratora rejonowego w Tarnowskich Górach - Beata Huras poinformowała, że małżeństwo podejrzanego przeżywało trudny okres. Jego żona związała się z 39-letnim mężczyzną, w końcu postanowiła odejść od męża do kochanka. Wówczas podejrzany zaczął grozić że zabije 39-letniego mężczyznę i siebie.

Jak przekazała Beata Huras, 23 lutego 39-latka na ulicy Bednorza zaczepił 44-latek. Mężczyźni zaczęli się kłócić. Jak zeznał podczas przesłuchania podejrzany, w pewnym momencie wystraszył się, ponieważ młodszy mężczyzna miał sięgnąć po coś do kieszeni.

Wtedy 44-latek wyciągnął nóż, który miał w kieszeni i dźgnął rywala w klatkę piersiową. Zadał tylko jeden cios, który okazał się on śmiertelny. Podejrzany przyznał się do winy.