Skrzywdził Oliwię, a potem zabił 15-latkę i jej mamę. Krzysztof R. nadal milczy

Chodzą nocą i zaglądają pod wycieraczki. To nagranie daje mocno do myślenia

Zabójstwo Aleksandry i Oliwii

Aleksandra (45 l.+) i Oliwia (15 l.+) z Częstochowy zaginęły 10 lutego 2022 roku. Zebrane przez policję i śledczych relacje wskazywały, że ze sprawą może mieć związek Krzysztof R., 53-letni obecnie znajomy starszej z kobiet. Trzy dni po zaginięciu mężczyzna został zatrzymany. W jego telefonie znaleziono pliki, na których była naga Oliwia. Wiadomo również, że w mieszkaniu kobiet znaleziono ukrytą kamerę. Mężczyzna skasował nagrania z własnej działki. To wszystko sprawiło, że Krzysztof R. był podejrzanym w sprawie o zabójstwo. Kluczowe jednak było odnalezienie ciał zaginionych. Udało się to uczynić dzięki monitoringowi i świadkom. Jedenaście dni po zaginięciu w lesie we wsi Romanów odkryto zakopane, nagie ciała 45-latki i jej córki. Było tam również truchło psa należące do ofiar.

Jak wynika z aktu oskarżenia, 10 lutego między godziną 12.30-14.30 Krzysztof R. zamordował Aleksandrę W. Potem odprowadził jej samochód pod blok, w którym mieszkała. Spotkał spacerującą z psem Oliwię. Zaprosił ją do auta i odjechał w nieustalone miejsce, gdzie pozbawił ją życia. Po wszystkim ukrył zwłoki w Romanowie. Śledczy mieli mocne dowodu m.in. w postaci nagrań, na których Krzysztof R. przenosił zwłoki schowane w ciemnych workach z jednego auta do drugiego. Miał też sprzęt ogrodniczy.

Mężczyzna przebywa nadal w areszcie. Lista postawionych mu zarzutów jest długa. Krzysztof R. miał zabić obie kobiety. Oskarżono go utrwalanie wizerunku nagiej 15-latki przy użyciu ukrytej kamery. Podszywał się pod Oliwię celem "kierowania obraźliwych treści do jej znajomych na portalach społecznościowych". Kiedy Oliwia miała 14 lat, miał wobec niej dopuścić się innej czynności seksualnej. Zarzucono mu również tworzenie fałszywych dowodów celem skierowania postępowania karnego i dyscyplinarnego przeciwko Aleksandrze W. Krzysztof R. odpowie przed sądem także za zabójstwo psa. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Grozi mu kara od 8 do 15 lat, kara 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotnie pozbawianie wolności. Oskarżony nie przyznaje się do winy.

Jak podaje "Dziennik Zachodni", pierwszy termin rozprawy wyznaczono na 19 czerwca.

Pogrzeb Aleksandry i Oliwii z Częstochowy [ZDJĘCIA]