Trwa referendum w sprawie odwołania prezydentki Zabrza Agnieszki Rupniewskiej oraz rady miejskiej. Lokale wyborcze zostały otwarte w niedzielę, 11 maja o godzinie 7.00, a głosowanie potrwa do godz. 21.00. PAP opisuje, że inicjatorzy referendum wskazywali na szereg powodów, które skłoniły ich do podjęcia działań zmierzających do zmiany władz samorządowych Zabrza. Wśród nich wymieniali między innymi: zwolnienia grupowe w samorządowych jednostkach, podwyżki opłat lokalnych, rezygnację z organizacji cyklicznych wydarzeń kulturalnych oraz przedłużający się proces prywatyzacji Górnika Zabrze.

Agnieszka Rupniewska odpierała zarzuty, tłumacząc, że przejęła miasto w bardzo złej sytuacji finansowej i musiała podjąć trudne decyzje, aby uchronić je przed bankructwem.

Każdy mieszkaniec Zabrza, który weźmie udział w referendum otrzyma dwie karty. Na jednej znajdzie się pytanie o odwołanie prezydent Rupniewskiej, a na drugiej pytanie o odwołanie rady miejskiej.

Ważność referendum. Ile głosów potrzeba do odwołania Agnieszki Rupniewskiej?

Agnieszka Rupniewska wygrała wybory samorządowe w Zabrzu w 2024 roku jako kandydatka KWW Koalicja Obywatelska. W drugiej turze otrzymała 57,85 proc. głosów, pokonując swoją wieloletnią poprzedniczkę Małgorzatę Mańkę-Szulik, która zarządzała miastem od 2006 roku.

W niedzielnym referendum uprawnionych do głosowania jest 116,9 tys. osób. Wynik referendum będzie ważny, jeśli do urn pójdzie co najmniej 3/5 liczby wyborców, którzy wzięli udział w wyborze władz samorządowych Zabrza w 2024 r. W przypadku prezydentki to 25,9 tysięcy, a w przypadku rady miasta 29,6 tysięcy osób.

