Tajemnicza śmierć mężczyzny w Zabrzu. Sprawę bada prokuratura

Zabrze. Zwłoki mężczyzny przy ul. Anyżowej

W niedzielę, około godz. 12.00 policjanci z Zabrza otrzymali pilną informację. W rejonie ulicy Anyżowej znaleziono zwłoki mężczyzny. - Potwierdzam, że takie zdarzenie miało miejsce. Ciało zostało przekazane do dyspozycji prokuratury - mówi mł. asp. Adam Strzodka z KMP Zabrze. Jak doszło do tragedii? Co się stało? Na to pytanie starają się odpowiedzieć śledczy. Wojciech Czapczyński, Prokurator Rejonowy w Zabrzu poinformował jednak, że na razie prokuratura nie ujawnia szczegółów tej sprawy. Będą one znane najwcześniej we wtorek, 21 lutego.

