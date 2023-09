Zaszlachtował Andrzeja, przebrał się i zaczął maskaradę

Lekarz rozjechał ciężarną żonę i córeczkę Andrzeja. Może pracować, ale jest zbyt chory, by iść do węzienia?!

Co tam się wydarzyło?

Oprawca starszego mężczyzny, Jakub L. (25 l.) nie cieszył się dobrą opinią wśród miejscowych. Ludzie woleli go omijać szerokim łukiem. W policyjnych kartotekach też się często przewijał. Jednak jakoś wkradł się w łaski pana Andrzeja i często do niego zachodził.

Podobnie było w ciepłą noc z 9 na 10 sierpnia. Jakub L. odwiedził Andrzeja w jego domku, stojącym na skraju wsi. W pewnym momencie pod domem pojawiły się wozy pogotowia oraz policji. Ratownicy zrobili co mogli, ale Andrzejowa S. nie można było już uratować. Miał kilka ran kłutych na ciele i zmasakrowaną twarz.

Pogotowie zawiadomił jeden z dalszych sąsiadów ofiary. A potem sam pobiegł na miejsce i próbował ratować konającego Andrzeja aż do momentu, gdy nadjechał ambulans. Skąd sąsiad wiedział, że w domu stało się coś złego? Powiedział mu o tym sam morderca - Jakub L.

- Pan Andrzej leży nieprzytomny. Sprawdziłem mu tylko puls i uciekłem. Chyba nie żyje - powiedział oprawca.

Funkcjonariusze zaczęli działać. Jakuba L. zatrzymali po kilku godzinach.

- Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa i został tymczasowo aresztowany - mówi prokurator Piotr Wróblewski z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, która nadzoruje śledztwo.

- Podejrzany tylko częściowo przyznał się do winy. Twierdzi, ze nie zabił, a jedynie uderzył ofiarę. Ponadto utrzymuje, że niewiele pamięta, a powodu samego czynu nie potrafi wskazać - dodaje prokurator.

Tymczasem Jakub L. zrobił bardzo dużo, żeby zmylić policję. Jak ustaliliśmy po zadaniu śmiertelnych ciosów Andrzejowi S. uciekł z miejsca zbrodni. Pobiegł do domu, tam umył się i przebrał w świeże, nie zakrwawione ciuchy. Dopiero wtedy zaczął grać rolę niewiniątka - zadzwonił do sąsiadów i sprzedał bajkę, że gdy przyszedł do domu ofiary, zastał 52-latka nieprzytomnego.