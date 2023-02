Dwa miesiące temu zaginął 19-letni Norbert Bakota z Raciborza. Rodzina wciąż go szuka

Strażacy otrzymali zgłoszenie dotyczące pożaru przy ul. Mrzygłodzkiej w Zawierciu w czwartek, 16 lutego około godz. 16.00. Na miejsce udały się trzy zastępy JRG z Zawiercia i jeden zastęp OSP Marciszów. - Doszło do pożaru w warsztacie samochodowym. poszkodowana jest jedna osoba. To około 60-letni mężczyzna, który chciał samodzielnie ugasić pożar. Ma znaczne poparzenia ciała. Nasze działania polegały m.in. na udzieleniu pomocy tej osobie i zabezpieczeniu lądowiska dla śmigłowca LPR, który zabrał poszkodowanego do szpitala - mówi asp. Grzegorz Nowak, oficer prasowy zawierciańskich strażaków.

Działania na miejscu cały czas trwają. Strażacy przeszukali budynek, by sprawdzić, czy nie ma większej liczby poszkodowanych osób. Przewietrzyli również pomieszczenie. Okoliczności zdarzenia bada policja.

