Radiowóz wjechał w osobówkę! Ojciec i jego mała córeczka w szpitalu

Zawiercie. Zderzenie radiowozu z osobówką

Zdarzenie miało miejsce na ul. Sikorskiego w Zawierciu w środę, 8 marca około godz. 16.00. - Kierujący radiowozem nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu samochodem osobowym. Doszło do zderzenia. 33-letni kierowca i jego 4-letnia córka trafili do szpitala. Jadąca z nimi kobieta nie odniosła żadnych obrażeń - mówi Marta Wnuk, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. Obecnie trwa ustalanie okoliczności zdarzenia. Jego kwalifikacja (czy będzie to wypadek lub kolizja) zależy od tego, jakie obrażenia odnieśli 33-latek i jego córka. A to będzie wpływało na rodzaj konsekwencji, jakie poniesie policjant. Wiadomo, że obaj kierowcy byli trzeźwi.