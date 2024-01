Zdewastowali schron bojowy i ukradli tony złomu. Wapdli na autostradzie A1

Ukradli tory kolejowe i zdewastowali schron bojowy

Policjanci z Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach podczas patrolu piekarskiego odcinka autostrady A1 zauważyli pojazd wraz z przyczepą. Samochód stał na pasie awaryjnym tyłem do kierunku jazdy.

Jak przekazał policji kierujący, samochód wraz z przyczepą wpadł w poślizg, następnie obrócił się i uderzył w bariery energochłonne. Podczas oględzin na przyczepie policjanci znaleźli pocięte tory kolejowe. Przypuszczając, że tory mogą pochodzić z przestępstwa, funkcjonariusze powiadomili piekarską komendą.

Jak ustalili piekarscy kryminalni, przewożone tory pochodziły z Bytomia, skąd zostały skradzione. Dodatkowo zatrzymani mężczyźni we wrześniu dokonali zniszczenia zabytkowego polskiego schronu bojowego, a pod koniec listopada i grudnia ukradli z terenu Piekar Śląskich trakcję kolejową o masie blisko 8 ton. 29 i 45-latek trafili do policyjnego aresztu, a następnie zostali doprowadzeni do prokuratury. Za popełnione przestępstwa grozi im do 8 lat więzienia.

