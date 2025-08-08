Zlikwidowane województwo chce wrócić na mapy Polski. Jest apel do Tuska

Adrian Teliszewski
PAP
2025-08-08 8:55

Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk wystosował apel do premiera Donalda Tuska o podjęcie dyskusji na temat ewentualnego powrotu województwa częstochowskiego. Podobny apel wystosowali radni Bielska-Białej, którzy chcą utworzenia nowego województwa z siedzibą w ich mieście.

Częstochowa

i

Autor: Jceel, wikimedia commons/ Creative Commons
  • Prezydent Częstochowy zaapelował do premiera Donalda Tuska o dyskusję na temat przywrócenia województwa częstochowskiego, argumentując to potencjałem rozwojowym miasta.
  • W apelu prezydent Matyjaszczyk wymienił negatywne skutki likwidacji województwa w 1999 roku, takie jak marginalizacja władzy lokalnej i brak proporcjonalnych inwestycji.
  • Rada Miasta Bielska-Białej również wystosowała apel o utworzenie nowego województwa z siedzibą w ich mieście, obejmującego tereny dawnego województwa bielskiego.

Mapa administracyjna Polski przejdzie rewolucję? Apel o powrót województwa częstochowskiego

Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy, skierował do premiera Donalda Tuska list, w którym porusza kwestię przywrócenia województwa częstochowskiego. Argumentuje, że Częstochowa, jako największe miasto w Polsce niebędące stolicą województwa, zasługuje na szansę rozwoju, jaką dałoby jej odzyskanie statusu stolicy regionu.

W swoim liście prezydent Matyjaszczyk wyraził swoje rozczarowanie, że temat przywrócenia województwa częstochowskiego jest często wykorzystywany jedynie w kampaniach wyborczych, bez realnych działań. W apelu załączonym do listu wymienił negatywne skutki likwidacji województwa w 1999 roku, takie jak marginalizacja władzy lokalnej, brak proporcjonalnych inwestycji, zatarcie tożsamości regionalnej i oddalenie od centrum decyzyjnego w Katowicach.

W apelu podkreślono, że region częstochowski ma bogatą historię przemysłową, a obecnie rozwija się w nim m.in. przemysł motoryzacyjny. Częstochowa jest również miastem z dużym potencjałem akademickim, społecznym i kulturowym. Sygnatariusze apelu, w tym przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń i Nowej Lewicy, wierzą, że reaktywacja województwa wzmocni potencjał gospodarczy regionu, poprawi zarządzanie lokalne, umożliwi sprawiedliwszą dystrybucję środków oraz odtworzy poczucie tożsamości i wspólnoty wśród mieszkańców.

Bielsko-Biała idzie w ślady Częstochowy. Chcą nowego województwa!

Podobny apel wystosowała Rada Miasta Bielska-Białej, która pod koniec czerwca zaapelowała o podjęcie działań zmierzających do utworzenia województwa z siedzibą w ich mieście. Radni proponują, aby nowe województwo objęło samorządy z terenów Bielska-Białej, Żywiecczyzny, Śląska Cieszyńskiego i Małopolski, które przed reformą administracyjną z 1999 roku wchodziły w skład województwa bielskiego. Argumentują, że są to obszary o wyraźnej tożsamości regionalnej, kulturowej i gospodarczej, które wymagają większej samodzielności administracyjnej.

Radni Bielska-Białej uważają, że utworzenie nowego województwa umożliwi skuteczniejsze zarządzanie zasobami regionu oraz wdrażanie strategii rozwoju dopasowanych do uwarunkowań historycznych i kulturowych. Zwiększona autonomia ma pobudzić aktywność obywatelską i gospodarczą. Samorządowcy z Bielska-Białej chcą, aby nowe województwo zostało powołane najpóźniej do 2027 roku, aby mogło przygotować się do nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2028-2034.

W 2023 roku Instytut Sobieskiego opublikował raport, w którym wskazano, że reforma administracyjna z 1999 roku zmarginalizowała część dawnych miast wojewódzkich, w tym Częstochowę. Bielsko-Biała zostało podane jako przykład miasta, gdzie granica nowego województwa nie współgra z faktycznym obszarem funkcjonalnym, co powoduje problemy z organizacją transportu publicznego.

Sonda
Czy nowy podział administracyjny Polski jest dobrym rozwiązaniem?
PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY
WOJEWÓDZTWO
CZĘSTOCHOWA