Znęcał się fizycznie i psychicznie nad żoną. Później rzucił się z nożem na policjantów

Wszystko rozegrało się 11 listopada w jednym z mieszkań na terenie Zawiercia. Rafała K. rzucił się z nożem na interweniujących policjantów. Patrol pojawił się w mieszkaniu, ponieważ mężczyzna od dłuższego czasu znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją żoną.

Dopiero eskalacja zachowań agresywnych i kolejny atak spowodowały, że kobieta zdecydowała się zgłosić sprawę.

Zebrany materiał dowodowy, w tym: zeznania świadków, przesłuchanie pokrzywdzonej, protokół zatrzymania rzeczy, protokoły oględzin miejsca zdarzenia, protokół badania stanu trzeźwości, dokumentacja fotograficzna, opinia sądowo – lekarska, protokół oględzin osoby wraz z dokumentacja fotograficzną, pozwolił na przedstawienie sprawcy zarzutów – znęcania się nad żoną i naruszenie jej nietykalności cielesnej oraz zarzut czynnej napaści i znieważenie funkcjonariuszy Policji podczas i w związku z pełnieniem przez niuch obowiązków służbowych. Jak ustalono, sprawca działał w warunkach powrotu do przestępstwa - czytamy w komunikacie prasowym Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

- W związku z poczynionymi ustaleniami, okolicznościami zdarzenia, jak również charakterem czynu, sposobem działania sprawcy, prokurator nadzorujący postępowanie, skierował do Sądu Rejonowego w Zawierciu wniosek, o zastosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego, w postaci tymczasowego aresztowania - przekazała prokurator Dorota Pelon, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

13 października, Sąd Rejonowy w Zawierciu, zastosował wobec podejrzanego wnioskowany środek, na okres 3 miesięcy.

Za najsurowszy z zarzucanych sprawcy czynów, tj. czynną napaść z użyciem noża na funkcjonariuszy Policji, grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10. Biorąc pod uwagę popełnienie czynów przez podejrzanego, w warunkach powrotu do przestępstwa /recydywy/, sąd wymierza karę powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia – tj. powyżej roku, a może ją wymierzyć, do górnej granicy ustawowego zagrożenia /10 lat/, zwiększonego o połowę.

Postępowanie nadzorowane jest przez Prokuraturę Rejonową w Zawierciu.