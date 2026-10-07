Nowa restauracja w miejscu Bistro w Towarzystwie

Na ulicy Zwycięstwa w Gliwicach znowu widać ruch. W restauracji, która niedawno była bohaterem telewizyjnego programu, rozpoczęto remont.

Pracownicy wymieniają stare wyposażenie i szykują przestrzeń na nowe otwarcie. Z informacji przekazanych przez serwis "Twoje Gliwice" wynika, że wkrótce zacznie tu działać restauracja serwująca dania kuchni azjatyckiej.

To kolejny zwrot akcji w historii tego punktu na kulinarnej mapie miasta. Nowi właściciele nie ujawniają na razie nazwy ani planowanej daty przyjęcia pierwszych gości.

Od "Pierwszej Polki", przez Magdę Gessler do "Bistro w Towarzystwie"

Zanim do Gliwic zawitały kamery, restauracja działała jako "Pierwsza Polka" i cieszyła się gronem wiernych gości.

Wyróżniała się oryginalnym wnętrzem inspirowanym stylem art déco oraz klimatem lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Jej unikalny charakter mocno zapadł w pamięć okolicznym mieszkańcom.

Sytuacja zmieniła się wiosną, gdy ulicę Zwycięstwa odwiedziła ekipa "Kuchennych Rewolucji", ściągając na lokal uwagę całego miasta.

Magda Gessler całkowicie odmieniła lokal

Prace nad nowym wizerunkiem ruszyły 14 kwietnia. Finałowa kolacja odbyła się 22 kwietnia, a szyld "Pierwszej Polki" zmienił się na "Bistro w Towarzystwie".

Zmianie uległa nie tylko nazwa. Magda Gessler wprowadziła nowe menu i całkowicie odmieniła wnętrze. Zamiast dawnego wystroju pojawiły się pastelowe kolory, motywy roślinne i wizerunki różowych łabędzi.

Odbiór nowej wersji restauracji był zróżnicowany. Obok pozytywnych opinii pojawiły się głosy zawodu. Część dawnych gości uważała, że lokal stracił swój unikalny klimat.

Sukces "Bistro w Towarzystwie" trwał bardzo krótko – zaledwie kilkanaście dni od hucznego otwarcia.

Już 8 maja poinformowano o przerwie technicznej, a niedługo potem w sieci zawisło ogłoszenie o możliwości przejęcia lokalu. Kwota odstępnego wynosiła 100 tys. zł, a miesięczny czynsz i opłaty za media wyceniono na około 10 tys. zł. Ostatecznie restauracja została zamknięta.

"Bistro w Towarzystwie" na zdjęciach:

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Teraz w Gliwicach ma powstać restauracja azjatycka

Obecnie z wnętrza znikają ostatnie pamiątki po "Bistro w Towarzystwie". Trwający remont to znak, że szykuje się nowe gastronomiczne przedsięwzięcie.

Jak podaje portal "Twoje Gliwice", serwowane tu będzie jedzenie azjatyckie. Na razie nie wiadomo, czy inwestorzy wykorzystają elementy poprzednich aranżacji, czy też całkowicie zmienią wystrój i kartę dań.

Pewne jest, że dawny bohater "Kuchennych Rewolucji" wkrótce zaprezentuje się w nowej odsłonie. O tym, czy azjatyckie smaki przyciągną klientów na ulicę Zwycięstwa, gliwiczanie przekonają się w najbliższym czasie.