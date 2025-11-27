Andrzejki w przedszkolu i szkole. Wróżby i zabawy andrzejkowe dla dzieci

Andrzejki to okazja do zabawy dla dzieci w każdym wieku, z tradycyjnymi wróżbami.

Artykuł przedstawia bezpieczne i kreatywne pomysły na andrzejkowe wróżby dla przedszkolaków i uczniów.

Poznaj inspiracje na ciasteczka z wróżbą, zabawę z butami czy teatrzyk cieni, by stworzyć niezapomnianą imprezę.

Dowiedz się, jak zapewnić bezpieczeństwo i radość podczas andrzejkowych zabaw, aby każdy maluch czuł się wyjątkowo.

Andrzejki 2025 w szkole i przedszkolu

Andrzejki w przedszkolu czy w szkole to świetna zabawa dla wszystkich maluchów. Choć kiedyś były świętem, które obchodziły wyłącznie panny, a wróżby andrzejkowe miały im przepowiedzieć, kim będzie ich przyszły mąż, to obecnie wigilia dnia św. Andrzeja jest okazją do hucznych imprez przed adwentem. Bawią się wszyscy niezależnie od wieku. Coraz częściej zabawy andrzejkowe są również organizowane w szkołach i przedszkolach.

Wróżby andrzejkowe dla dzieci. Co oznaczają?

Jakie wróżby andrzejkowe wybrać dla przedszkolaków i dzieci w szkole?

Wróżby andrzejkowe dla dzieci - ciasteczka z wróżbą

Można je kupić gotowe, ale lepszym pomysłem będzie przygotowanie ich samodzielnie - pomoże to uniknąć złych lub niedostosowanych do wieku dziecka wróżb.

Wróżby andrzejkowe w przedszkolu - zabawa z butami

Dzieci zdejmują jeden but i ustawiają go w rządku od ściany w kierunku drzwi. Dziecko z końca rządku przestawia swój bucik na pierwsze miejsce, aż do momentu, gdy któryś but przekroczy próg pomieszczenia. Może to oznaczać, że właściciel tego buta np. wkrótce pozna nowego przyjaciela, dostanie dobrą ocenę lub pod choinką znajdzie wymarzony prezent.

Wróżby andrzejkowe w przedszkolu - teatrzyk cieni

Możemy wykorzystać do tego figurki powstałe podczas lania wosku lub po prostu wyciąć z papieru różne zwierzątka lub postacie. Gasimy światło, zapalamy świecie i odgrywamy figurkami swoje role cieniem na ścianie. Wymyślanie historii z pewnością zaangażuje i zachwyci wszystkie dzieci.

Andrzejki dla dzieci. Dodatkowe wskazówki

Aby andrzejkowe wróżby były jeszcze bardziej udane i bezpieczne, warto pamiętać o kilku dodatkowych wskazówkach. Przede wszystkim, przy laniu wosku zawsze powinien być obecny dorosły, który nadzoruje proces i dba o bezpieczeństwo dzieci. Warto również przygotować małe nagrody-niespodzianki dla każdego uczestnika, niezależnie od wyniku wróżby – to wzmocni poczucie zabawy i sprawi, że nikt nie poczuje się pominięty. Pamiętajmy, aby przed każdą wróżbą krótko wyjaśnić dzieciom jej symbolikę, ale jednocześnie podkreślić, że to tylko zabawa i nie należy traktować jej zbyt poważnie.