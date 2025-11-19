Zrób to dokładnie 30 listopada. Ten rytuał szczęścia na andrzejki sprawi, że w Twoim otoczeniu zamieszkają dobre duchy. Pieniądze i pomyślność będą się lały z nieba

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2025-11-19 9:11

Noc z 29 na 30 listopada jest wyjątkowa. Dawnej wierzono, że posiada ona moc, dzięki której wszelki rytuały i wróżby mają większe szanse powodzenia. Dzisiaj to przede wszystkim czas zabaw i prób przepowiadania własnej przyszłości. Ten prosty rytuał może sprawić, że w Twoim otoczeniu zapanuje spokój. Zsyła on dobre moce i pomaga przepędzić nieszczęścia.

Andrzejki, lanie wosku

i

Autor: jstankiewiczwitek/ Getty Images
  • Andrzejki to pogańska tradycja pełna wróżb, której początki w Polsce sięgają XVI wieku.
  • Dawniej wróżby andrzejkowe dotyczyły głównie zamążpójścia, a kobiety próbowały przewidzieć przyszłego męża.
  • Wykonaj ten prosty rytuał z woskiem w noc andrzejkową, aby przegonić złe duchy i przyciągnąć szczęście do swojego domu.
  • Dowiedz się, jak krok po kroku przeprowadzić magiczny rytuał, który zapewni pomyślność!

Tradycja nocy magii pełnej wróżb sięga nawet czasów starożytności. W Polsce andrzejki to przede wszystkim pamiątka po czasach pogańskich. Pierwsze zapiski o andrzejkach pochodzą z XVI wieku i Marcina Bielskiego z jego sztuki "Komedyja Justyna i Konstancyjej". To właśnie tam zapisane zostały praktyki i zabawy magiczne przeprowadzane w święto Andrzeja. Dawniej wróżby andrzejkowe miały ścisły związek z zamążpójściem. To głownie kobiety próbowały w ten sposób wywróżyć sobie przyszłego męża. Mężczyźni mieli inne święto, czyli katarzynki, obchodzone 24 listopada. 

Zrób to w nocy 29 na 30 listopada, a przyciągniesz do siebie szczęście. Prosty rytuał na pomyślność w andrzejki

Lanie wosku i sprawdzane uzyskanych kształtów to jedna z najpopularniejszych wróżb andrzejkowych. Jest praktykowana w całej Polsce i praktycznie każdy robił to przynajmniej raz w życiu. Okazuje się, że ten rytuał może mieć większą moc i sprawić, że złe duchy i uroki z naszego otoczenia zostaną przepędzone. Należy go przeprowadzić w noc andrzejkową ponieważ tylko wtedy będzie miał największą siłę. Aby rytuał był skuteczny trzeba rozpalić cztery świecie i przelać z nich wosk przez dziurką od klucza od domu. To bardzo ważne ponieważ to właśnie w ten sposób przyciągasz dobre duchy do swojego domostwa. Wosk musi zostać przelany dokładnie na wodę. Następnie należy ustawić świecie z kątach największego z pomieszczeń w domu i poczekać aż się wypalą. W tym czasie cztery figurki z wosku należy wyrzucić z domu przez okno. Wraz z nimi przepędzisz nieszczęścia oraz złe moce. Wszystko, co nieprzychylne Tobie zostanie wypędzone z Twojego domu. 

