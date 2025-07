Linia Anioła Stróża. Mówią, że tylko wybrańcy Boga mają tę linię na swoich dłoniach. Jeżeli ją masz to koniecznie to przeczytaj. Chiromancja, a osobowość

Linia Anioła Stróża. Mają ja tylko wybrani

Według chiromancji każda z linii, które przebiegają po wewnętrznej stronie dłoni ma swoje znaczenie. Najważniejszego linie, które wyróżnia się w chiromancji to:

Linia Życia - wbrew panującej opinii nie określa ona długości życia, a jego intensywność oraz jakość.

Linia Głowy - wskazuje na umiejętności odnajdywania się w świecie oraz podejście do ważnych spraw.

Linię Serca - określa siłę oraz intensywność uczuć.

Linia Losu - wskazuje na ambicje oraz umiejętności kierowania swoim życiem.

Linia Słońca - określa determinację oraz siłę we własnym życiu.

Linia Merkurego - oznacza umiejętności komunikacyjne.

Poza tymi liniami w chiromancji można znaleźć także inne, które nie występują wśród wszystkich ludzi. Właśnie taką jest linia Anioła Stróża. Zlokalizowana jest on obok linii Życia. Biegnie do niej równolegle i jest widoczna bliżej kciuka. Jest słabszym i nieco krótszym odbiciem Linii Życia.

Linia Anioła Stróża wskazuje na bliskie relacje z Bogiem oraz wysoko rozwiniętą intuicję. Osoby zajmujące się chiromancją uważają, że posiadacze linii Anioła Stróża są chronieni w życiu i zawsze wychodzą z tarapatów obronną ręka. Mają wokół siebie duchowego opiekuna, który chroni ich przed złymi mocami i nieprzemyślanymi decyzjami. Osoby z silnie widoczną linią Anioła Stróża często maja poczucie, że przez życie nie idą sami i zawsze mają u swego boku kogoś, kto będzie ich chronić. Nie boją się ryzykować, a intuicja rzadko zawodzi.

Linie na Twojej dłoni układają się tak? To wyjątkowy znak

Nie tylko Linia Anioła Stróża może świadczyć o wyjątkowości. Jeżeli linie na dłoni przecinają się i układają w kształcie litery "M" to również jest to ciekawy sygnał. Świadczy on o potędze umysłu oraz wielkiej charyzmie. Takim znakiem naznaczeni są najwięksi tego świata. W ich przepowiedni życia zapisane są sukcesy oraz zwycięstwa. Osoby, których linię dłoni układają się w ten sposób często zostają przywódcami oraz mistrzami swoich dziedzin.