"Psychoastrolog" wskazał jeden dzień, kiedy najlepiej grać na loterii. Jeżeli Lotto, to tylko tego dnia

Miłośnicy gier losowych często stosują osobiste systemy typowania liczb, bazując na ważnych datach lub numerologii.

Psychoastrolog Inbaal Honingman sugeruje, że dzień tygodnia, w którym kupujemy los, może wpływać na nasze szczęście.

Według eksperta, czwartek jest najlepszym dniem na gry losowe, a jego energia sprzyja pomyślności finansowej.

Chcesz wiedzieć, dlaczego czwartek jest tak wyjątkowy i jak wykorzystać jego moc? Odkryj tajemnice Jowisza!

To najlepszy dzień na gry losowe. Ekspert wyjaśnia

Miłośnicy gier losowych takich jak Lotto czy Eurojackpot maja swoje systemy typowania szczęśliwych liczb. Są one najczęściej oparte na datach urodzenia bliskich i ważnych rocznicach. Osoby zaznajomione z numerologią mogą kierować się także magicznym znaczeniem cyfr. Dla przykładu, za najbardziej sprzyjająca finansom cyfrę w numerologii uznaje się 8. Ma ona wspomagać pomnażanie fortun i chronić przed nieprzemyślanymi wydatkami.

Teraz, jak się okazuje nie tylko skreślone cyfry i liczby maja znaczenie. Zdaniem znanego psychoastrologa Inbaala Honingmana również dzień kupowania losów może okazać się ważny. Energia konkretnego dnia tygodnia może bowiem wpłynąć na nasze powodzenie w loterii. Zdaniem eksperta najlepszym dniem tygodnia na granie we wszelkiego rodzaju loteriach jest czwartek.

Czwartek, czyli po angielsku Thursday oznacza „dzień Thora”, nazwany na cześć nordyckiego boga piorunów, bóstwa blisko spokrewnionego z Jowiszem, czyli Zeusem, bogiem błyskawic, królem królów, uwodzicielem łabędzi i pogromcą ojców. Z astrologicznego punktu widzenia Jowisz jest współczesnym władcą Strzelca i starożytnym władcą Ryb. Planeta kojarzy się ze szczęściem i lekkością, ekspansją, epickimi podróżami i nieustającym optymizmem — co czyni ją najlepszym czasem na zdrapywanie zdrapek i wybieranie liczb.

- Czwartek to najszczęśliwszy dzień na zakup losu na loterię. Czwartek niesie w swojej nazwie i wibracji energię Thora i Jowisza. To świetny dzień na inwestowanie, uprawianie hazardu i proszenie o podwyżkę – wyjaśnił Honigman.

W starożytnych posągach często przedstawia się Jowisza/Zeusa trzymającego przepełniony róg obfitości. Ten symbol niekończącego się pożywienia przypomina nam, że przy stole marzeń nie ma miejsca na sposób myślenia o niedostatku.