Zmysłowość i flirt to jego drugie imiona! Znak zodiaku, który uchodzi za najbardziej kochliwy. Casavona przy nim to nieśmiały pimpuś! Ten znak zodiaku łamie niewiastom serca

Największy flirciarz wśród znaków zodiaku! Uwielbia adorować i podrywać

Każdy z dwunastu znaków zodiaku jest inny. Według horoskopu to właśnie zodiak odpowiada za część cech osobowości i umiejętności. Niektóre znaki zodiaku to mistrzowie spotkań towarzyskich, a inne wręcz odwrotnie - najlepiej czują się we własnym towarzystwie. Jesteś ciekaw, który ze znaków zodiaku to mistrz podrywu i najlepszy kochanek w cały horoskopie? Okazuje się, że jeden zodiak idealnie spełnia te cechy, a astrologia nazywa go zodiakalnym Casanową.

Największy flirciarz w całym horoskopie to bez wątpienia Strzelec. Posiada on kolorową duszę i wiecznie spragnionych jest kolejnych doznań. Uwielbia przygody i nieustannie musi otrzymywać nowe wyzwania. Kocha zdobywać i podrywać. Świetnie prawi komplementy i zawsze doskonale wie, co chce usłyszeć druga osoba. Nie boi się nowych znajomości i uwielbia być w centrum uwagi. Gdy tylko upatrzy sobie nową ofiarę, nic go nie zatrzyma. Będzie ją nieustannie adorował i pokazywał jej swoje zainteresowanie. Zodiakalny Strzelec jest świadomy swoich atutów i potrafi je doskonale wykorzystać. Szybko jednak się także nudzi i poluje na kolejną "zdobycz". Ma dość luźne podejście do związków i wierności. Niektórym Strzelcom zdarzają się skoki w bok.

Czy zodiakalny Strzelec może być dobrym partnerem?

Nie znaczy to, że Strzelec nie może być dobrym partnerem i wytrzymać w monogamicznym związku. Potrzebuje on jednak nieustannej dynamiki oraz nowych wyzwań. Strzelec najlepiej odnajdzie się w relacji z innym Strzelcem. Razem będą mogli zdobywać świat, stawiać czoła kolejnym przygodom, a także wyznaczać swoje granice. Strzelec doskonale odnajdzie się w relacji, w której nie ma nudy i nigdy nie wiadomo, co przyniesie kolejny dzień.