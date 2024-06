„Ciałomentalnie” poradnik trenerki ciała i umysłu Natalii Jakuły

Ta książka to zaproszenie do głębokiej i odważnej podróży do WŁASNEGO WNĘTRZA, również w przestrzenie ciemne i nieprzyjazne. Opowieść o wieloletnim DOŚWIADCZENIU, które nieprzerwanie dążyło do stworzenia zdrowej wewnętrznej relacji. O budzącej się RADOŚCI JEDZENIA oraz odradzającym się ciele. To książka o DRODZE do spełnionego obrazu siebie i HARMONII – pełnych spokoju, uśmiechu i AKCEPTACJI.

Natalia Jakuła. Socjolog, trener sportowy, terapeutka emocji. W młodym wieku prezenterka stacji muzycznych VIVA Polska i 4fun, dziennikarka sportowa WP. Obecnie trener sportowo-mentalny szpitala Medicover Wellness Wilanów, pomysłodawczyni i założycielka nowej odmiany fitnessu w Polsce i na świecie – bungee fitness. Założycielka Akademii Psychoodchudzania, pomagająca w uzyskaniu wymarzonego wizerunku i dobrego samopoczucia poprzez połączenie pracy nad ciałem i umysłem. Trenerka wspierająca przy zaburzeniach odżywiania – sama w młodym wieku zmagała się z anoreksją i bulimią. Pomaga swoim podopiecznych budować pewność siebie, dzięki czemu przechodzą zewnętrzne i wewnętrzne transformacje.

Fragment książki „Ciałomentalnie”.

Swoje ciało możesz traktować z szacunkiem, kochać je, rozpieszczać i czuć się w nim jak w najlepszym, idealnie skrojonym płaszczu. Może być Twoją twierdzą, ochroną, narzędziem, które będziesz wykorzystywać na co dzień. Zdarza się jednak, że zamiast zaakceptować siebie, karmimy się negatywnymi przekonaniami, emocjami, staramy się sprostać nierealnemu, zbyt wygórowanemu i trudnemu do osiągnięcia wizerunkowi. Kiedy stojąc przed lustrem, tak naprawdę nie widzisz w nim osoby, którą cenisz, kochasz, szanujesz albo zwyczajnie lubisz, to jesteś na prostej drodze do wielu problemów.

Niektóre z nich mogą spowodować, że Twoje życie zamieni się w walkę z własnymi demonami. Jednym z nich jest zaburzony obraz własnego ciała i wizerunku.

