Do czego nam piersi? „Rzecz o cyckach” Sarah Thornton odpowiada z inteligencją i humorem

Uznana socjolożka i autorka bestsellerów Sarah Thornton zabiera nas w pobudzającą do myślenia podróż, do której impulsem były jej własne doświadczenia. Gdy zagrożona rakiem piersi podjęła trudną decyzję o podwójnej mastektomii, a potem o rekonstrukcji piersi, wciąż nurtowały ją pytania o to, co straciła, a co zyskała. By znaleźć odpowiedzi, postanowiła zajrzeć za kulisy i zbadać temat społecznego i kulturowego znaczenia piersi.

Wiedzę czerpała z nieoczywistych i intrygujących źródeł: od dziewczyn z klubów ze striptizem, pracowniczek banków mleka, projektantek biustonoszy, chirurżek plastycznych, konsultantek laktacyjnych, modelek bielizny czy aktywistek. W swojej książce opisuje, w jaki sposób piersi stały się biznesem wartym miliardy dolarów i tematem publicznych debat o braku równości płci. Zgrabnie połączyła wiedzę z zakresu socjologii, reportaż i osobistą narrację, okraszając je lekkim stylem i dowcipnym językiem i nie zapominając o nadrzędnym celu, jakim jest wyzwolenie piersi – i w ogóle kobiet – z patriarchalnych uprzedzeń.

Jak to możliwe, że tak często przyglądamy się piersiom, a tak mało się nad nimi zastanawiamy? Moje wisiały mi przed nosem przez czterdzieści lat, zanim zaczęłam dostrzegać ich ważność. To refleksja nad historią moich własnych cycków popchnęła mnie do decyzji, by zostać koneserką biustu. Zaczęłam od lektury prac naukowych, a potem szukałam świeżego spojrzenia, robiłam więc wywiady z bardzo różnymi osobami. Przeprowadziłam ich sześćdziesiąt i odkryłam pięć grup specjalistów, którym zapragnęłam poświęcić więcej czasu.

Ci eksperci stanowią w moim odczuciu pentagon wiedzy o piersiach. Patrzyłam, jak pracują, zbierałam ich spostrzeżenia, a także badałam, jaki wpływ na postrzeganie kobiecych piersi ma środowisko, w którym przebywają ze względu na wykonywaną pracę. Przez cztery lata tej podróży badawczej odkryłam całe mnóstwo podstawowych, ale i uderzających prawd. (…)

Docenienie to zarówno zrozumienie, jak i nadanie większej wartości. Na tych stronach mam zamiar rzucić światło na problematykę dotyczącą piersi w taki sposób, żeby kobiety nabrały do nich szacunku. To wcale nie znaczy, że każdy akapit będzie radosną zabawą. Jak potwierdzi każdy, kto praktykuje terapię narracyjną, należy zidentyfikować negatywne perspektywy, aby móc spojrzeć w nie przez lusterko wsteczne.

Jeśli piersi kojarzone są ze słabością, być może moje słowa pozwolą czytelnikom na to, by postrzegali je – przeciwnie – jako źródło siły. I w końcu wierzę, że moja książka rozszerzy i pogłębi opowieści, które opowiadamy nam samym o naszych ciałach. A jeszcze ambitniej – mam nadzieję, że ta książka podniesie piersi ze stanu niełaski i przeniesie je w krainę oświeconej dumy. Piersi to kluczowe emblematy kobiecości, więc ich status ma wpływ na cały status kobiety. Doceniając wartość górnej części ciała kobiet „Rzecz o cyckach” podejmuje próbę dołożenia cegiełki do ich rozwoju.

Sarah L. Thornton – socjolożka kultury, pisarka i etnografka. Kanadyjska autorka i badaczka zajmująca się sztuką, kulturą, technologią i społecznymi aspektami ciała. Ukończyła historię sztuki na Concordia University w Montrealu oraz socjologię kultury na Uniwersytecie Strathclyde w Glasgow. Pracowała jako wykładowczyni akademicka, twórczyni strategii w agencji reklamowej i główna autorka tekstów o sztuce współczesnej w The Economist.

Jest autorką czterech książek, w tym głośnych tytułów: Club Cultures, Seven Days in the Art World, 33 Artists in 3 Acts oraz najnowszej Tits Up (2024), w której bada kulturowe znaczenie piersi w różnych kontekstach – od klubów ze striptizem po duchowe odosobnienia. Thornton znana jest z łączenia socjologicznej precyzji z żywym, przystępnym stylem pisania. Mieszka w San Francisco z żoną i trójką dzieci. Znana jest jako „Jane Goodall świata sztuki”.

