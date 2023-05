„Dziewczęta z mokradeł” Lo Patrick. Gdy miejsce z koszmarów jest twoim domem

Piękne i okrutne – wciągająca seria powieści A.M. Hargrove i Terri E. Laine

Kay myślała, że wie wszystko o swoich najbliższych. A potem pojawili się nowi sąsiedzi, a jej mama trafiła do aresztu. Pewnego gorącego lata w Bledsoe w stanie Georgia dwunastoletnia Kay Whitaker natrafia na dom na palach na sąsiednich mokradłach i poznaje tam swojego rówieśnika Andy’ego Webbera. On i jego ojciec niedawno wrócili z Kalifornii, dokąd wyjechali, gdy przed laty matka Andy’ego zmarła w niewyjaśnionych okolicznościach. Dziewczynka jest zauroczona nowym kolegą i nie słucha rodziców, którzy każą jej trzymać się z daleka od niego i jego rodziny. Nie bez powodu… Mroczne sekrety są jak mgła nad mokradłami.

Lo Patrick. Niegdyś prawniczka, a obecnie powieściopisarka. Dorastała poza Atlantą, zanim trafiła na Loyola Marymount University w Los Angeles w Kalifornii. Przez siedem lat była promotorem koncertów, bookerem modeli i muzykiem w Los Angeles. Studiowała prawo na University of Miami. Ukończyła je z wyróżnieniem i zaczęła pisać. Wróciła do Georgii, gdzie mieszka z mężem i dwójką dzieci. Dziewczęta z mokradeł to jej debiut.

Fragment książki „Dziewczęta z mokradeł” Lo Patrick od Wydawnictwa Harde:

Noce przychodziły coraz wcześniej, a wraz z nimi ciemność na mokradłach, której nie rozjaśniało światło księżyca. Czułam powolny, skradający się rozkład i gnicie tylu rzeczy umierających wokół mnie. Zawsze zastanawiałam się, jak jesień może być czyjąś ulubioną porą roku. Wszystko spadało na ziemię i przybierało kolor zdechłych liści. Lekki wiatr przynosił zapach wody; mokradła szeptały mi do ucha. (…) Nadchodziła paskudna zima, a taka tutaj na południu zdarzała się tak samo często, jak utrata dwóch sióstr w jednym życiu. I zamknięcie matki w więzieniu za morderstwo.

