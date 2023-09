Ewa Minge mówi o polskim piekle. „Moja droga” Katarzyny Domańskiej i Magdaleny Adaszewskiej

Każda z nas ma czasem ochotę powiedzieć coś, co nie spodoba się innym. Postąpić dokładnie na odwrót niż tego się od nas oczekuje. Zerwać z siebie metkę „dama”, „grzeczna dziewczyna”, „urocza staruszka”, „ona taka miła”, „zobacz, jaka czarująca”.

Świat zmieniają te kobiety, które to pojęły. Miały odwagę podnieść głowę i wyrazić swoją opinię w sprawie, o której inni woleli milczeć. Jedne głośno, inne ciszej. Ale zawsze odważnie. Dwie autorki kreślą kilkanaście portretów pań, których siła powinna być dla nas inspiracją. Znanych, ale i tych spoza reflektorów. Kobiet, które nie dały się zaszufladkować. Oto one:

URSZULA DUDZIAK Najwybitniejsza polska wokalistka jazzowa. Kompozytorka i autorka tekstów. Nagrała ponad 50 albumów studyjnych. Współpracowała z tak wielkimi artystami jak: Krzysztof Komeda, Herbie Hanckock, Sting, Bobby MCFerrin, Flora Purim. Ma wyjątkowy, niepowtarzalny styl. Przez wiele lat stanowiła muzyczny duet wraz z mężem Michałem Urbaniakiem. W 2017 roku odebrała nagrodę Fryderyka za całokształt twórczości w kategorii muzyka jazzowa.

EWA MINGE Projektantka mody, autorka książek. Modą i luksusowym wzornictwem przemysłowym zajmuje się od trzydziestu lat. Jest autorką linii ubrań Eva Minge, która obejmuje kolekcje sportowe, biznesowe, koktajlowe i wieczorowe oraz haute couture. Swoje kolekcje prezentowała na pokazach mody w Berlinie, Mediolanie, Wiedniu, Barcelonie, Madrycie, Genewie, Montrealu, Moskwie. Była pierwszą Polką, która została zaproszona na pokaz na Schodach Hiszpańskich w Rzymie podczas imprezy Donna sotto le Stelle.

KATARZYNA PAWLIKOWSKA Mówczyni motywacyjna i wykładowczyni akademicka. Autorka książek i publikacji na temat komunikacji marketingowej kobiet, a także badań dotyczących ich społecznych oraz konsumenckich zachowań. „YEStem kobietą!” jej autorstwa to radosna i dowcipna książka o tym, jak wspaniale jest być kobietą, cieszyć się życiem i akceptować siebie. Jedyna Polka prelegentka i członkini komitetu merytorycznego na konferencji Marketing to Women w Nowym Jorku.

BOGUMIŁA SIEDLECKA-GOŚLICKA Ekspertka do spraw PR-u i marketingu. Influencerka motywująca innych do działania i pasjonatka robienia make-upów. Autorka bloga Anioł na resorach. Ekspertka od social mediów. Od urodzenia choruje na wrodzoną łamliwość kości. Do osiemnastego roku życia miała 200 złamań kości, potem przestała je już liczyć. W 2022 roku odebrała Wiktora za Marcina Dorocińskiego.

WERONIKA MARCZUK Współwłaścicielka grupy firm Sting i członkini Polskiej Akademii Filmowej. Była jedną z pomysłodawczyń oraz dyrektor zarządzającą Stowarzyszenia Aktorów Filmowych i Telewizyjnych SAFT oraz wiceprezeską Fundacji Art Sport, sprawującej pieczę nad piłkarską Reprezentacją Artystów Polskich. Pełni funkcję prezeski Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy w Polsce. Jurorka czterech pierwszych edycji programu TVN You Can Dance oraz współprowadząca talk-show TVN Style Miasto Kobiet.

PATRYCJA PIEKUTOWSKA Skrzypaczka solistka, ma za sobą 25 lat kariery solistycznej, wystąpiła w 41 krajach i nagrała 12 płyt CD. Jest jedyną polską skrzypaczką nagrodzoną MIDEM Cannes Classical Award za płytę z muzyką Krzysztofa Pendereckiego, z którym współpracowała artystycznie przez blisko 20 lat. Jest też doktorem habilitowanym sztuk muzycznych, filantropką i mówcą motywacyjnym. Przez minione 7 lat działała na rzecz szpitali dziecięcych, wymyśliła cykl gali charytatywnych Wielcy Artyści Małym Pacjentom.

SIOSTRA ELIZA MYK Dominikanka. Pracuje w Domu Pomocy Społecznej dla chłopców z niepełnosprawnością intelektualną w Broniszewicach. Jest dla nich jak matka. Spełnia się jako opiekunka i mentorka. Wcześniej prowadziła Dom Dziewcząt w Mielżynie. Na podobnych zasadach. Z miłością, szacunkiem i empatią. Przekonuje, że najważniejsze w życiu to pójść za pragnieniem serca.

MILENA RATAJCZAK Astronomka związana z Obserwatorium Astronomicznym UW. Zasiada we władzach fundacji New Space oraz Multi Świat. Współzałożycielka studia kreatywnego Science Now specjalizującego się w komunikacji naukowej oraz rozwoju nowych przedsięwzięć na styku nauki, edukacji, sztuki i rozrywki. Współpracuje z pismami popularnonaukowymi, redaguje książki i gry o tematyce astronomicznej, organizuje wydarzenia popularnonaukowe.

BIANKA NWOLISA Młodziutka aktywistka, twarz polskich protestów przeciwko rasizmowi. Zasłynęła transparentem: „Stop calling me Murzyn” podczas warszawskiej manifestacji antyrasistowskiej, związanej z falą protestów pod hasłem „Black Lives Matter”. Jej zdjęcie obiegło całą Polskę i rozpoczęło dyskusję na temat rasizmu w Polsce, stosunku do osób o ciemnym kolorze skóry, posługiwania się słowem „Murzyn”.

MIŁKA RAULIN Zdobywczyni Korony Ziemi, trzecia i najmłodsza Polka z trawersem Grenlandii, miłośniczka szybownictwa i sportów ekstremalnych. Autorka projektu Siła Marzeń. Po zdobyciu w 2018 roku Mount Everestu została 10 Polką z Koroną Ziemi postanowiła zostać również taterniczką. Absolwentka Technikum Budowy Okrętów „Conradinum” w Gdańsku i Politechniki Warszawskiej. Magister inżynier trakcji elektrycznej, czyli kolejarka.

WANDA TRACZYK- STAWSKA Nauczycielka i działaczka społeczna. W czasie II wojny światowej działaczka podziemia niepodległościowego, żołnierz Armii Krajowej, członkini Szarych Szeregów, uczestniczka powstania warszawskiego, przewodnicząca Społecznego Komitetu ds. Cmentarza Powstańców Warszawy. Pseudonim Pączek albo Atma. Brała udział w małym sabotażu oraz w akcji N, po kapitulacji powstania trafiła do niewoli niemieckiej. Jeniec Stalagu VIII B Lamsdorf, Stalagu IV E i Stalagu VI C. Studiowała psychologię na UW i przez całe zawodowe życie pracowała z dziećmi z niepełnosprawnościami. Zajmowała się odszukiwaniem mogił powstańczych na terenie miasta.

ALEKSANDRA PRZEGALIŃSKA Filozof, futurolog, doktor nauk humanistycznych i doktor habilitowana nauk społecznych, publicystka. Pracuje badawczo w Center for Collective Intelligence Massachusetts Institute od Technology w Bostonie i jest adiunktem w Center for Research on Organizations and Workplaces w Akademii Leona Koźmińskiego. Absolwentka The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w badaniach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej, ze szczególnym uwzględnieniem Second Life.

DAGMARA BRZEZIŃSKA Członek zarządu Integer.pl. Do końca września 2021 roku zajmowała stanowisko commercial category management director oraz wcześniej market segment director (health & beauty, sport, kids, supermarket) w Allegro, gdzie rozwijała z sukcesem dział komercyjny odpowiadający za tworzenie oferty na platformie Allegro.pl. Odpowiadała tam również za współtworzenie rozwiązań technologicznych na ścieżce zakupowej konsumenta jako head of consumer business unit. Wcześniej pracowała jako country manager na Polskę, rozwijając platformę kosmetyczną iperfumy.pl – obecnie notino.pl, gdzie przeszła z firmy Unilever

