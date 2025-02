Gdy nauka spotyka się z sensacją – niezwykła opowieść, która zabierze Cię w podróż, jakiej się nie spodziewasz

Książka, która zmieni twoje spojrzenie na oceany i życie na Ziemi!

Dlaczego oceany fascynują ludzkość? Ogrom wody, nieprzenikniona głębia oraz legendy starych piratów. Oceany mają w sobie coś tajemniczego, skrywają podstawą zagadkę świata. Choć ludzkość od tysięcy lat stara się ujarzmić wodę, to potęga oceanów nadal wymyka się naszemu pojmowaniu. Rozwój żeglugi wcale nie sprawił, że lepiej poznaliśmy tajemnice wód opływających kontynenty. Do dzisiaj naukowcy nie wiedzą wszystkie. Fauna i flora oceanów to zagadka, która fascynuje coraz bardziej. Teraz ten świat jest na wyciągnięcie ręki.

Susan Casey to autorka bestsellerów New York Timesa. Pełniła funkcję redaktor naczelnej „O, The Oprah Magazine” oraz „Sports Illustrated Women”, współpracowała także i sprawowała kluczowe role w redakcjach magazynów „Time” i „Outside”. Pomysł na tworzenie wciągającego reportażu przez łączenie wyników badań naukowych z sugestywną, sprawną i pełną niezwykłej swady prozą okazał się do tego stopnia skuteczny, że książki Susan Casey stały się klasyką literatury przygodowej. Casey teraz zabiera nas w wyjątkową podróż po świecie wielkiej wody i tajemnicy oceanów.

"Głębia oceanu. Podróże do podwodnego świata" to podwodny odpowiednik Odysei kosmicznej 2001. Jest tak samo zachwycająca i autentyczna. Pobudza wyobraźnię i skłania do myślenia. Jest to książka, która nie pozwoli o sobie zapomnieć. Daje poczucie piękna i szacunku wobec natury, a z drugiej strony budzi uczucia chęci dostrzeżenia magii oceanów na własne oczy. To wyjątkowa podróż, która pobudza niczym najlepsze wakacje. Po jej przeczytaniu poczujesz spokój, ale też wielki niedosyt.

"Głębia oceanu" – odkryj tajemnice Zaginionego Miasta!. "Zaginione Miasto – podwodne dziedzictwo na krawędzi"

Autorka książki pokazuje wyjątkowy świat otchłani, gdzie historia i nauka przenika się z legendami. Casej przypomina o starożytnych mitach i legendach, w których wielka woda centrum tajemnic. Jej historia to wyjątkowa opowieść o śmiałkach z dawnych lat, którzy nie bali się stawiać czoła potędze oceanów. Stali się oni symbolem odwagi, męstwa i bohaterstwa.

Podróż w nieznane: tajemnicze kominy, pradawne organizmy i naukowa misja!

Susan Casey nie skupia się jednak jedynie na wątkach legend, ale także publikuje badania i przestawiania największe osiągnięcia świata kultury w zakresie wiedzy o oceanach. Nowe technologie pozwalają badaczom osiągnąć to, co kiedyś było niewyobrażalne. Cały czas poznajemy nowe ekosystemy i całe, naturalne miasta, które przez setki lat umykały naszemu pojmowaniu. To podróż do świata naukowców, którzy odkrywają nieznane i walczą o zachowanie dziedzictwa dla przyszłych pokoleń.

Podwodne światy – od wyobraźni Juliusza Verne’a do rzeczywistości Susan Casey

W końcu książka "Głębia oceanu. Podróże do podwodnego świata" przypomina nam, że oceany to bardzo ważny element całego naszego ekosystemu. Ludzkość nierozerwalnie związana jest z wodą. Bez niej nie ma życia i nie ma przyszłości. Książka porusza kluczowy temat ochrony głębin oceanicznych przed rabunkową eksploatacją. Świetny styl autorki, sprawia, że chce się więcej. Susan Casey mistrzowsko łączy reportaż z naukowym thrillerem.

Premiera książki już 26 lutego nakładem Wydawnictwa Harde, pod patronatem National Geographic. Dostępna będzie zarówno w księgarniach stacjonarnych, jak i internetowych.

i Autor: Materiały prasowe „Głębia oceanu. Podróże do podwodnego świata” Susan Casey

Autor: