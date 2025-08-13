Horror, który nie pozwoli zasnąć. „Nie zamykaj oczu” Justyny Jelińskiej

2025-08-13 16:08

Mroczne sekrety, toksyczna pamięć i jedno pytanie: co tak naprawdę czai się w cieniu? „Nie zamykaj oczu” Justyny Jelińskiej to horror, który wbija się w podświadomość i zostaje na długo po ostatniej stronie. Nie zamykaj oczu –­ czytaj… póki jeszcze widzisz, co jest prawdziwe.

„Nie zamykaj oczu” Justyny Jelińskiej

Autor: Materiały prasowe „Nie zamykaj oczu” Justyny Jelińskiej

Po latach milczenia Sara wraca do rodzinnej posiadłości — miejsca, gdzie śmierć wciąż unosi się w powietrzu, a każdy kąt kryje ślad tragedii. To tu, w niewyjaśnionych okolicznościach, zginęli jej rodzice. To tu zrodził się koszmar, który nigdy nie odszedł. Dom ją przyzywa. Jego ściany szepczą, a podłogi drżą pod ciężarem wspomnień. Na progu czeka obcy mężczyzna o twarzy, która przeraża… i dziwnie przypomina coś, co dawno zostało wyparte. „Nie zamykaj oczu” Justyny Jelińskiej to horror, który wbija się w podświadomość i zostaje na długo po ostatniej stronie. Mroczne sekrety, toksyczna pamięć i jedno pytanie: co tak naprawdę czai się w cieniu?

Justyna Jelińska. Zadebiutowała powieścią Przeklęty dar, jednak największe uznanie czytelników zdobyła jako autorka serii thrillerów Sąsiadka, Zdążyć przed śmiercią i W głuszy, których akcja rozgrywa się w Trzebieży. Wydała też powieść obyczajową Nim skończy się lato. 

Dyplomowana wizażystka, pasjonatka książek, tatuażu, klasycznego rocka, świec i wosków zapachowych. Uwielbia dziergać na drutach. Marzy o domku na Mazurach, gdzie będzie pisać książki, patrząc na jezioro.

Książki Justyny Jelińskiej są teraz dostępne również w formacie Wielkie Litery. To wydania z większą czcionką, które chronią wzrok i ułatwiają czytanie osobom słabowidzącym. Lektura Wielkich Liter jest wygodniejsza, a przejrzysty format nie nadwyręża wzroku. Seria jest polecana dalekowidzom, osobom słabowidzącym i seniorom.

Horror „Nie zamykaj oczu” Justyny Jelińskiej dostępny w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, w tym na vivelo.pl, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 27 sierpnia.

