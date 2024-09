„I think I love you” czyli „Myślę, że cię kocham” Auriane Desombre

Emma jest zagorzałą romantyczką. Uwielbia swoją kotkę Lady Catulet, urocze opowieści i tworzenie fabuły baśniowej komedii queerowej na konkurs filmowy, w którym bierze udział wraz z przyjaciółmi. Sophia dla odmiany jest skrajnie pragmatyczna.

Hejtuje związki, nastoletnich chłopców oraz przyprawiające ją o mdłości pomysły fabularne Emmy. Światła, kamera, akcja!? Nie, ponieważ film wydaje się skazany na porażkę jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć. Zaskakujące zwroty akcji w prawdziwym życiu powodują tak radykalną zmianę wzajemnych relacji Emmy i Sophii, że fikcja filmowa nie potrafi już dłużej opierać się rzeczywistości.

Auriane Desombre. Jest nauczycielką w gimnazjum i autorką książek I Think I Love You, The Sister Split i I Love You S’more. Obecnie mieszka w Los Angeles z żoną, źle zachowującym się psem i stale rosnącą kolekcją roślin doniczkowych (większość z nich jest całkiem grzeczna).

Fragment książki „I think I love you” Auriane Desombre

Bez zastanowienia sięgnęłam po jej dłoń. Pozwoliła, by jej palce splotły się z moimi. Obie wpatrywałyśmy się w nie w milczeniu przez minutę. Moje serce trzepotało za każdym drgnięciem jej palców. Nie miałam pojęcia, o czym myśli.

– Nie jesteś byle kim – wyszeptałam.

Zaśmiała się cicho.

– Naprawdę wiesz, jak komplementować kobietę.

Ścisnęłam jej dłoń. Wstrzymałam oddech. Nie mogłam uwierzyć, że znów trzymałam ją za rękę, tym razem całkiem na widoku. Nie mogłam uwierzyć, że obie na to pozwoliłyśmy.

