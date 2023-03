Jak wygląda czytelnictwo wśród najmłodszych? Aż 90% małych dzieci ma regularny kontakt z książkami

„Anna and the French Kiss” Stephanie Perkins. Dwa miasta. Pięć par. Jak znaleźć jedną miłość?

Pół godziny dziennie, codziennie

Aż 70% rodziców maluchów (w wieku do 5 lat) zadeklarowało w badaniu Empiku, że czyta swoim dzieciom codziennie. Kolejnych 20% – kilka razy w tygodniu. Najwięcej respondentów, bo ponad połowa, każdorazowo poświęca na wspólne czytanie ok. pół godziny. Prawie ¼ ankietowanych – ok. kwadransa. Co piąty badany rodzic czyta swojemu dziecku dłużej – nawet godzinę.

Dla 80% rodziców czytanie to sposób na ułożenie dziecka do snu. To również bardzo często element zabawy i spędzania czasu w ciągu dnia – takiej odpowiedzi udzieliło 70% respondentów. Ponad ¼ ankietowanych czyta dzieciom także w podróży. Niemal tyle samo rodziców wybiera książkę, kiedy chce wypełnić maluchowi czas w innych okolicznościach, np. w kolejce do lekarza. – Rodzice chętnie wybierają książki dla najmłodszych z ruchomymi elementami, tytuły, które uczą, rozwijają, pomagają poznać świat oraz takie, które budują poczucie wartości dziecka. Coraz bardziej popularne są picture booki – informuje Michał Tomaniak, Dyrektor działu Książka w Empiku.

Według danych aplikacji Empik Go rośnie też popularność audiobooków i słuchowisk dla dzieci – w 2022 roku o 25%. Ten trend znajduje również potwierdzenie w badaniu przeprowadzonym przez markę. Aż 42% ankietowanych przyznaje, że ich podopieczni słuchają książek w interpretacji lektora. Prawie co trzeci respondent twierdzi, że jest to dobre tło do zabawy, a niemal co czwarty – doskonałe rozwiązanie w podróży. –​Słuchowiska i audiobooki dziecięce są konsumowane inaczej niż te dla dorosłego użytkownika. Te same treści są odsłuchiwane wielokrotnie, a ulubione tytuły dzieci znają już na pamięć – podkreśla Agnieszka Adaszewska, Dyrektorka ds. Wydawniczych Empik Go. – Często do produkcji dziecięcych tworzymy specjalne efekty dźwiękowe, piszemy muzykę oddającą klimat poszczególnych scen, a aktorska interpretacja tekstu ułatwia dziecku zanurzenie się w historii – dodaje Edyta Kocemba-Górka, odpowiedzialna za dział produkcji audio w Empik Go.

Zobacz także: Quiz. Ania z Zielonego Wzgórza czeka na przyjaciółkę od serca. Sprawdź, jak dobrze znasz rudowłosą bohaterkę książki z dzieciństwa

Czytelnicze nawyki utrzymują się w późniejszych latach

Z badania wynika, że starsze dzieci (6-15 lat) również bardzo chętnie sięgają po książki. Aż 40% uczniów podstawówek i pierwszych klas liceum czyta codziennie (wg wskazań rodziców), 35% – kilka razy w tygodniu. Tylko nieco ponad 10% ankietowanych rodziców przyznało, że ich podopieczni sięgają po książki sporadycznie, a niespełna 3% – nie czyta w ogóle.

Obserwacje rodziców wskazują, że czas poświęcany na czytanie książek w tej grupie wiekowej jest nieco dłuższy niż w przypadku maluchów, co nie powinno dziwić. Ponad 40% zadeklarowało, że ich dzieci poświęcają na lekturę ok. 30 minut. Natomiast aż ¼ ankietowanych obserwuje, że spędzają one z książką ok. godzinę, a 13% – nawet więcej czasu. Ok. 67% dzieci czyta w ciągu dnia, w ramach relaksu w wolnym czasie. U wielu utrzymuje się także nawyk czytania przed snem – zauważa to aż 60% rodziców.

Co czytają dzieci?

Z badania wynika, że niespełna 20% dzieci w wieku 6-15 lat czyta tylko z obowiązku – wyłącznie zadane lektury, a zdecydowana większość sięga po książki, bo je po prostu lubi. A jakie czytają najchętniej? Przygodowe oraz obyczajowe z kategorii literatury dziecięcej i młodzieżowej (77% wskazań). Dla dzieci niemal połowy ankietowanych książki są sposobem na rozwijanie zainteresowań, np. naukowych. Co ciekawe, prawie 30% rodziców zauważyło, że ich podopieczni chętnie czytają komiksy.

Skąd rodzice i dzieci biorą książki?

Rodzice maluchów najczęściej kupują dla swoich dzieci nowe książki – online (77% wskazań) i w księgarniach stacjonarnych (63% wskazań). W starszej grupie wiekowej widać wyraźny wzrost znaczenia bibliotek – to dla dzieci w wieku 6-15 lat najpopularniejsze źródło pozyskiwania książek. Zaraz za nimi plasują się księgarnie stacjonarne i sklepy online. Natomiast 40% dzieci korzysta na co dzień z dotychczasowego, domowego księgozbioru.

Książka na prezent

Książka niezmiennie pozostaje jednym z najpopularniejszych prezentów na rozmaite okazje, co potwierdzają nie tylko odpowiedzi rodziców (58% wskazań), lecz także uczestników badania, którzy nie mają własnych pociech. Spośród nich aż 87% przyznało, że obdarowuje znajome dzieci książkami. W tym niemal 30% ankietowanych zadeklarowało, że zawsze decydują się na taki prezent (pozostali respondenci – od czasu do czasu).

Ulubione tytuły polskich dzieci

Rodzice i dzieci mają w czym wybierać. – Tylko w ciągu ostatniego roku na półki Empiku trafiło blisko 3 tysiące premierowych książek, klienci kupili w sumie 6 mln egzemplarzy z puli 20 tysięcy różnych tytułów – podkreśla Michał Tomaniak. Niezmiennie królują popularne serie. W lutym tego roku na gali Bestsellerów Empiku nagrodę za książkę dla dzieci – drugą w swojej karierze – odebrała Justyna Bednarek, autorka uwielbianego cyklu o skarpetach. W zestawieniach najchętniej kupowanych tytułów dziecięcych w Empiku nie brakuje również serii takich jak: „Dziennik cwaniaczka” Jeffa Kinneya, „Kicia Kocia” Anity Głowińskiej, „Pucio” Marty Galewskiej-Kustry czy „Smocza straż” Brandona Mulla.

Festiwal Książki Dziecięcej w Empiku

Świetną okazją do uzupełnienia domowego księgozbioru i zakupu prezentów jest Festiwal Książki Dziecięcej, który trwa w Empiku do 11 kwietnia: Empik.com/festiwal-ksiazki-dzieciecej. W ramach akcji w salonach można skorzystać z promocji -50% na drugi, tańszy tytuł – z wybranej puli ponad 1000 książek. Natomiast od 30 marca do 2 kwietnia będzie obowiązywać oferta „3 za 2” na wszystkie tytuły dla dzieci.

i Autor: Materiały prasowe Empik

i Autor: Materiały prasowe Empik