Moja rodzina i jej kat. Wspomnienia syna „rzeźnika Polski” Niklasa Franka

Jak żyje się z piętnem nazwiska, które symbolizuje zbrodnię i śmierć tysięcy ludzi? Niklas Frank (ur. 1939) to najmłodszy syn Hansa Franka, generalnego gubernatora okupowanych ziem polskich, nazywanego rzeźnikiem Polski. Książka „Moja rodzina i jej kat” stanowi niezwykle osobistą opowieść zbudowaną na podstawie bezpośrednich relacji, a przede wszystkim listów i dokumentów rodzinnych. Historia rodziny Franków od czasów przedwojennych, przez rozwój nazistowskiej kariery ojca autora w hitlerowskich Niemczech, zbrodniczą działalność w Generalnym Gubernatorstwie, aż po proces norymberski i wyrok śmierci wykonany w 1946 roku. Przejmujące świadectwo odpowiedzialności pokoleniowej.

Niklas Frank, urodzony dziewiątego marca 1939 roku w Monachium – pisarz, publicysta, korespondent wojenny. Syn Hansa Franka, generalnego gubernatora okupowanej Polski w latach 1939–1945. Przez ponad dwadzieścia lat dziennikarz tygodnika „Stern”. Autor książek o nazistowskiej przeszłości swojej rodziny: Mój ojciec – Hans Frank, Moja niemiecka matka i Brat Norman. Jego pisarstwo charakteryzuje bezkompromisowe rozliczanie się z historią Trzeciej Rzeszy i narodowego socjalizmu oraz krytyka tych elementów niemieckiego życia społecznego i politycznego, które wypierają pamięć o przeszłości. Podkreśla zagrożenie odradzającymi się współcześnie skrajnymi frakcjami prawicowymi zarówno w Niemczech, jak i na świecie.

