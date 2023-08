Niespodziewana decyzja Cugowskiego z Budki Suflera. Historia z Koprem

Sławomir Koper tym razem opowiada o niezwykłej historii Budki Suflera, jeszcze z czasów początków grupy. Bez wątpienia zespół należy to ścisłej czołówki polskich kapel w historii, ale zapewne mało kto wie, skąd właściwie wzięła się nazwa Budki Suflera. Na szczęście z pomocą przychodzi książka "Przeboje PRL", gdzie Sławomir Koper wszystko szczegółowo opisał. - Początki zespołu sięgają 1969 roku, gdy świeżo upieczony lubelski maturzysta założył swój pierwszy zespół. Był zainteresowany graniem brytyjskiego blues rocka i i w swojej okolicy znalazł kilku podobnych zapaleńców. Zespół powinien mieć nazwę, a że chłopcy chcieli, by brzmiała oryginalnie, sięgnęli zatem do słownika polsko-angielskiego. Cugowski otworzył książkę na chybił-trafił i odczytał dwa słowa spod palca. Brzmiały one "Prompters Box" czyli Budka Suflera - opowiada Sławomir Koper. Jak zaznacza historyk, po angielsku brzmiało to dobrze, ale gdy zakazano angielskich nazw, zostali jak idioci z tą nieszczęsną Budką Suflera. Jak wyglądała praca zespołu nad największymi hitami i w jakich okolicznościach powstawały kolejne albumy? Zapraszamy na kolejny odcinek vloga "Historia z Koprem".

