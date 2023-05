„Oddam matkę w dobre ręce” Magdy Jaros. Cała prawda o domach opieki.

Kiedy nasi bliscy z powodu wieku stają się niezdolni do zajmowania się sobą, dociera do nas, że znaleźliśmy się w sytuacji, z której nie ma dobrego wyjścia. Wszystko, co możemy zrobić, to wybrać mniejsze zło. Gorsza jest wiadomość, że większość z nas będzie wkrótce musiała rozstrzygnąć, czy poświęcić się opiece nad seniorem samemu, czy zaufać pomocy innych, oddając wiekowego krewnego do tak zwanego domu spokojnej starości. Miejsca te często okrywa ponura sława. Czy zasłużenie? Magdzie Jaros udało się zajrzeć do ich pokoi, stołówek, łazienek... Porozmawiać z mieszkańcami, pracownikami, rodzinami pensjonariuszy, wreszcie z ekspertami od starości. Dzięki jej książce łatwiej nam będzie wybrać miejsce, w którym bezradni i bezbronni rodzice czy dziadkowie w jesieni życia dostaną rzetelne wsparcie.

Fragment książki „Oddam matkę w dobre ręce”

Gdy kończyłam wizytę u babci, wsunęłam do szuflady stolika dyktafon. Zostawiłam niewielką szparę. Kiedy następnego dnia włączyłam magnetofon, zdębiałam. Nikt babci nie szarpał, nie ubliżał, ale traktowano ją, jakby była starą, bezużyteczną rzeczą. W czasie kolacji opiekunka mówiła zbyt głośno zniecierpliwionym tonem: „Jedz szybko, myślisz, że tylko ciebie mam na głowie?”. Kiedy zmieniała pampersa, do pokoju weszła jeszcze jedna osoba. We dwie zaczęły się zastanawiać, czy na starość, cytuję: „Dupa też im tak obwiśnie i się pomarszczy”. Opowiadały o jakimś facecie, używając wulgarnych słów. Na koniec spytały: „Chcesz oglądać telewizor?”. Włączyły na cały regulator i wyszły.

Magda Jaros. Filolożka z instynktem reporterskim. Pasję rozmów realizowała w cyklu wywiadów z wielkimi postaciami kultury na łamach magazynu „Twój Styl”. Autorka przetłumaczonej na język niemiecki książki Pojednanie ze złem, wywiadu rzeki z Leonem Weintraubem, chłopcem z łódzkiego getta, oraz bestsellerowej biografii Franciszka Pieczki Ty pieronie!. Miłośniczka kameralnego życia. Najlepiej czuje się w pewnej maleńkiej wsi na Podlasiu. Odpoczywa, podróżując, pływając w ciepłym morzui pielęgnując ogród. Najważniejsza jest dla niej rodzina.

