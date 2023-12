Podaruj – sobie i bliskim – sztukę. Zajrzyj do Teatru Wielkiego-Opery Narodowej

„Dobro” czyli wszystko, co chcieliście wiedzieć o polskim szczęściu, ale baliście się zapytać

Czy o renomie stołecznej sceny trzeba kogoś przekonywać? Opera Narodowa kultywuje w Teatrze Wielkim z górą dwustuletnie tradycje, wystawiając arcydzieła kompozytorów polskich i światową klasykę. Bilet do Teatru Wielkiego-Opery Narodowej to wysmakowany prezent.

Monumentalny, neoklasycystyczny gmach warszawskiego Teatru Wielkiego-­Opery Narodowej zna każdy. Teatr zbombardowany i w ogromnej mierze zniszczony w 1939 roku, rozpoczęto odbudowywać na początku lat 50., prace trwały blisko 15 lat. Huczne i wzruszające otwarcie Teatru Wielkiego-Opery Narodowej w 1965 roku uświetniła premiera spektaklu Straszny dwór Stanisława Moniuszki. Widownia sceny głównej zapełniona była do ostatniego miejsca, a ma ich ponad tysiąc osiemset.

To już niepisana tradycja, że bilety na spektakle rozchodzą się w mgnieniu oka, ale nawet wyświetlająca się na stronie TW-ON informacja o braku ich dostępności nie zniechęci przecież prawdziwych entuzjastów sztuki. Zawsze można jeszcze „zapolować” na miejscówki.

„Zbrodnia w operze" – spotkanie autorskie w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej

Jeszcze w grudniu można zobaczyć tryptyk baletowy zatytułowany Bolero+, wypełniony w całości pracami Krzysztofa Pastora. To dwa jego hity: Moving Rooms i Bolero oraz nowość – balet Kilar Concerto, wywodzący się z jego wcześniejszych szkiców choreograficznych do wybranych części Koncertu na fortepian i orkiestrę Wojciecha Kilara.

Są też bilety na Chorus Opera spektakl operowy w dwóch częściach – to wybór scen chóralnych we włoskich, francuskich, niemieckich i polskich wersjach językowych z napisami. W programie Bizet, Leoncavallo, Mascagni, Moniuszko, Orff, Penderecki, Puccini, Szymanowski, Verdi, Wagner. Wieczór rozpoczyna słynna scena O Fortuna z kantaty scenicznej Carminy Burana Carla Orffa. Wielki finał należy do Stanisława Moniuszki i jego zamaszystego mazura ze Strasznego dworu i przesłania: kochajmy się!

W Chorus Opera zachwyca nie tylko chór, wspaniałe się także sceniczne efekty wizualne. Za inscenizację odpowiedzialny jest fiński reżyser Jere Erkkilä, za scenografię i kostiumy – Anna Kontek, która do tej premiery przygotowała ponad pięćset efektownych kostiumów. Choreografię do licznych scen tanecznych ułożyła Ilona Molka. Całości towarzyszą projekcje Ewy Krasuckiej, które razem z reżyserią świateł tworzą oddziałujące na wyobraźnię, niezapomniane wizualne widowisko.

Bilet na spektakl, który nierzadko jest wydarzeniem sezonu, to piękny prezent dla osoby bliskiej sercu. Jeśli nie wiemy, co wybrać, idealnym rozwiązaniem będzie teatralna karta przedpłacona. To elegancki kartonik z pięknym logo TW­ON, jakim jest kwadryga Apollina. Rzeźba przedstawiająca greckiego boga powożącego czterokonnym rydwanem od 2002 roku zdobi fasadę Teatru.

Obdarowany takim prezentem sam będzie mógł wybrać spektakl z bogatego repertuaru.

Dzięki teatralnej karcie przedpłaconej zaoszczędzić można czas i pieniądze. Zapłacimy nią w kasie i online za bilety oraz produkty dostępne w Butiku stacjonarnym i internetowym. Można też ją zasilić nowymi środkami w dowolnej chwili. Karta ułatwi zwrot środków w przypadku odwołania wydarzenia. Właśnie na kartę otrzymujemy zwrot za niewykorzystane bilety – a jest to możliwe nawet dzień przed wydarzeniem.

Jeśli wciąż zastanawiacie się nad idealnym prezentem, skierujcie myśli w stronę Teatru Wielkiego-­Opery Narodowej. Jeśli marzycie o artystycznej uczcie, zaspokoicie apetyt na sztukę.

Przy pisaniu artykułu wykorzystano materiały dostępne na stronie: teatrwielki.pl