Pracował z Polańskim, zmarł tragicznie. Historia z Koprem

Historia Krzysztofa Komedy nie jest dziś powszechnie znana, a to kompozytor, który zdobył wielki rozgłos. Dzięki swojemu talentowi do komponowania muzyki, współpracował z Romanem Polańskim przy jego etiudzie - "Dwaj ludzie z szafą". Tworzył także muzykę do pełnometrażowego filmu Polańskiego - "Nóż w wodzie". Komeda napisał również muzykę do jednego z najbardziej słynnych filmów Romana Polańskiego "Dziecko Rosemary". Krzysztof Komeda od 1968 roku przebywał w Stanach Zjednoczonych, gdzie skupiał się na na współpracy z polskim reżyserem. Niestety, w grudniu tego samego roku uległ on poważnemu wypadkowi, który ostatecznie spowodował jego śmierć. Muzyk został nieumyślnie zepchnięty ze skarpy przez Marka Hłaskę, a potem zaczął skarżyć się na bóle głowy. Lekarze zdiagnozowali u niego krwiaka mózgu. Zmarł kilka miesięcy później w Warszawie, został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Więcej o twórczości i życiu Krzysztofa Komedy w najnowszym odcinku vloga "Historia z Koprem" oraz w książce "PRL. Kartki z kalendarza".

