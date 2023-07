„Prezes Polski” Adama Federa. Książkowy debiut twórcy Komenterów

Wokół bazaru, który mieści się przy placu Szembeka w Warszawie, kwitną nielegalny handel i drobna przestępczość, a w okolicy twardą ręką rządzi Prezes, który na lewo i prawo wymierza sprawiedliwość za pomocą metalowej pałki.

On i jego przyjaciel Cygan, żyją z szemranych interesów i sprawują nieformalną pieczę nad emerytowanymi „damami”, które handlują przed bazarem drobnym asortymentem. Nagle na całą bazarową społeczność pada strach, bo starsze panie jedna po drugiej „wyparowują jak kakao w bidulu”, czyli znikają w niejasnych okolicznościach. Prezes z Cyganem przystępują do rozwikłania zagadki i tak rozpoczyna się ich pełna zaskakujących zwrotów akcji przygoda. W śledztwie pomoże im jasnowidz z plaży nudystów, pojawią się też hipnotyzer, ukraińscy mafiosi, Miss Grochowa oraz… cygański król.

Ostrożnie, bo autor „Prezesa Polski” używa języka, który tryska kwiecistością i wybucha czytelnikowi w rękach! W książce aż kipi od absurdalnego humoru i oryginalnych postaci. Prezesowi i Cyganowi pomaga w śledztwie Jasnowidz z plaży nudystów, pojawiają się też hipnotyzer, ukraińska mafia, a nawet Król Cyganów! Czytelnik poznaje także historie ludzi z warszawskiego Grochowa, dla których najważniejszy jest kodeks ulicy, a główną walutą są zasady i honor.

Adam Feder ze swadą, jaką znamy z felietonów Wiecha, otwiera przed czytelnikiem świat bazarów, na których wciąż można kupić papierosy niewiadomego pochodzenia, talerz do kredensu z wizerunkiem papieża Polaka i kasety magnetofonowe z patriotycznymi piosenkami, gdzie życie tętni niezmienionym od dziesiątek lat rytmem, czasem tylko zakłócanym przez naloty straży miejskiej. Feder zna ten świat jak mało kto, bo od lat jeździ z kamerą i mikrofonem po bazarach całej Polski, by rozmawiać z rodakami, a jego Komentery, przebój YouTube’a, oglądają setki tysięcy fanów.

Adam Feder. Dziennikarz i youtuber. Reporter dawnej TVP (do 2016 roku), później związany z Nową TV, gdzie prowadził autorski program FedeRacja. Współpracował też m.in. z Superstacją i Dzień Dobry TVN. Obecnie dziennikarz „Super Expressu” i twórca Komenterów, jednego z najbardziej popularnych programów na polskim YouTubie, oglądanego i komentowanego przez setki tysięcy rodaków. Jeździ z mikrofonem oraz kamerą po bazarach w całym kraju i rozmawia z ludźmi na aktualne tematy. Rozmowy te zainspirowały go do napisania książki.

Książka „Prezes Polski” dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, w tym na vivelo.pl, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 9 sierpnia.