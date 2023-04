i Autor: SE

„Taka jak ty”. Gabriela Gargaś o radzeniu sobie z traumą

Rachela Berkowska 9:05 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

„Taka jak ty” wzruszająca powieść Gabrieli Gargaś, jednej z najpoczytniejszych polskich autorek, od Wydawnictwa Lekkie, to historia o zwyczajnych kobietach, które mimo zwątpień i rozterek niezłomnie wierzą w lepsze jutro. Jak poradzić sobie z życiową traumą i czy to w ogóle możliwe? O tym jest opowieść, ale też wyjątkowy odcinek podcastu Gargaś – Jak baba z chłopem. Sprawdź, co łączy książkę i rozmowę.