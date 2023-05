Trumna z ciałem poety nie zmieściła się do grobu. Historia z Koprem

Rafał Wojaczek to bez wątpienia jedna z najbarwniejszych, ale i zarazem najtragiczniejszych postaci polskiej poezji. Powszechnie wiadomo, że młody literat za kołnierz nie wylewał, a przy okazji raczył się również środkami psychotropowymi. Słynął również z ekstrawaganckiego życia, regularnie samookaleczał się, ale co ciekawe zawarł związek małżeński i został ojcem - miał córkę Dagmarę. Rafał Wojaczek zmarł w 1971 roku, a jego okoliczności śmierci do dziś nie są do końca jasne. Prawdopodobnie wymieszał alkohol z lekami, co doprowadziło do jego zgonu. Tak jak całe życie, tak i jego życie zakończyło się skandalem. - Kiedy przyszło do złożenia zwłok, okazało się, że trumna nie mieści się do grobu, bo Rafał był bardzo wysoki, a grób był standardowej wielkości. Wtedy nerwowo nie wytrzymał brat poety Piotr, który zachowywał się tak, jakby chciał mieć całą uroczystość jak najszybciej z głowy - opowiada Sławomir Koper, autor książki "PRL. Kartki z kalendarza". Co ciekawe, w pogrzebie wzięły również byłe narzeczone poety oraz była żona, z którą poeta wziął rozwód. Więcej o Rafale Wojaczku i jego kontrowersyjnym życiu w najnowszym odcinku vloga "Historia z Koprem".

i Autor: Materiały prasowe PRL kartki z kalendarza