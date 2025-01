„W 2025 roku znajdę więcej czasu na książki.” Sprawdź akcję, która pomoże ci zrealizować noworoczne postanowienia!

„W 2025 roku znajdę więcej czasu na książki” – Motywacja, która zmienia życie

Tytuł akcji „W 2025 roku znajdę więcej czasu na książki” to nie tylko chwytliwe hasło, ale prawdziwa zachęta do odkrywania literackich światów, które pozwolą na oderwanie się od codzienności. Czas na książki to czas dla siebie – na oderwanie się od pracy, stresu i obowiązków, na zatopienie się w opowieściach, które nie tylko pozwalają się zrelaksować, ale również rozwijają naszą wyobraźnię, wiedzę i emocje.

Postanowienia noworoczne są często trudne do utrzymania, ale jeśli zależy nam na zmianach, warto zainwestować w te, które naprawdę poprawią jakość naszego życia. A co może być lepszego niż otwarcie nowego roku z książką w ręku? Jeśli już teraz planujesz przeczytać więcej, ale nie wiesz od czego zacząć, to live shopping organizowany przez Super Express, Vivelo.pl i Wydawnictwo Harde będzie doskonałą okazją, by znaleźć inspirację do przeczytania książek, które zostaną z Tobą na długo.

Spotkanie z Agnieszką Lis i Moniką Wawrzyńską – dwie gwiazdy literatury kobiecej

Jednym z najciekawszych punktów programu będzie obecność dwóch cenionych autorek literatury kobiecej – Agnieszki Lis i Moniki Wawrzyńskiej, które wprowadzą uczestników w świat swoich książek, dzieląc się swoimi doświadczeniami twórczymi, pomysłami na fabułę oraz procesem pisania. Obie autorki zyskały szerokie uznanie czytelników za tworzenie poruszających, głęboko emocjonalnych historii, które na długo zapadają w pamięć.

Agnieszka Lis to autorka książek, które poruszają tematy związane z relacjami międzyludzkimi, emocjami i poszukiwaniem szczęścia. Jej powieści są pełne życia, a bohaterki często muszą zmagać się z trudnymi wyborami i przeciwnościami losu. Z kolei Monika Wawrzyńska to pisarka, która koncentruje się na psychologicznych aspektach ludzkich relacji, podejmując tematy takie jak miłość, zdrada, samotność i poszukiwanie sensu życia. Ich książki to doskonały wybór dla każdego, kto pragnie zagłębić się w literaturę, która zmusza do refleksji i zostaje z czytelnikiem na długo po przeczytaniu ostatniej strony.

Podczas transmisji na żywo (Live shopping), Agnieszka Lis i Monika Wawrzyńska opowiedzą o tym, jak wygląda ich twórczy proces, co inspiruje je do pisania oraz jakie przesłanie niosą ich książki. Uczestnicy będą mieli także szansę zadawać pytania, dowiedzieć się, jakie historie planują w przyszłości oraz jakie książki polecają do przeczytania. To niepowtarzalna okazja, by poznać autorki od kuchni, a także porozmawiać o literaturze kobiecej i jej roli w życiu współczesnych czytelników.

Zniżki na książki autorek i inne tytuły na Vivelo.pl

Podczas wydarzenia na żywo, uczestnicy będą mogli skorzystać z wyjątkowych zniżek na książki Agnieszki Lis i Moniki Wawrzyńskiej, a także na inne tytuły dostępne na Vivelo.pl – platformie, która oferuje szeroki wybór książek z różnych gatunków literackich. To doskonała okazja, by uzupełnić swoją bibliotekę o tytuły, które do tej pory mogły Ci umknąć. Wybór książek w Vivelo.pl jest szeroki – od literatury kobiecej, przez sensację, aż po powieści historyczne i psychologiczne.

Zniżki dostępne tylko podczas transmisji to wyjątkowa okazja, by zaopatrzyć się w literackie perełki w promocyjnej cenie. Warto dodać, że książki proponowane przez Vivelo.pl są starannie wyselekcjonowane, co sprawia, że każda z nich jest gwarancją wysokiej jakości literackiej.

Zapisz się na wydarzenie, a my przypomnimy Ci o nim, żebyś niczego nie przegapił!

Dlaczego warto wziąć udział w Liveshoppingu?

1. Noworoczna motywacja do czytania – wydarzenie jest idealną okazją, by rozpocząć nowy rok z postanowieniem regularnego czytania. Książki mogą stać się doskonałym narzędziem w realizacji tego postanowienia.

2. Spotkanie z autorami – Agnieszka Lis i Monika Wawrzyńska to doskonałe rozmówczynie, które podzielą się swoją pasją do literatury i doświadczeniem pisarskim. Dzięki temu uczestnicy mogą zyskać nie tylko literackie inspiracje, ale także cenne wskazówki.

3. Zniżki i promocje – wartość tego wydarzenia nie kończy się na samym spotkaniu z autorkami. Dzięki zniżkom na książki, uczestnicy mogą zaopatrzyć się w wyjątkowe tytuły w atrakcyjnych cenach.

4. Interaktywność i dostępność – dzięki formie live, każdy uczestnik może bezpośrednio zaangażować się w wydarzenie – zadawać pytania i być częścią literackiej rozmowy, co dodaje wydarzeniu niepowtarzalnego charakteru.

5. Wysoka jakość literatury – podczas tego wydarzenia można poznać książki, które odznaczają się wysoką jakością literacką i emocjonalną, które na pewno wzbogacą każdy wieczór.

Podsumowanie

Akcja „W 2025 roku znajdę więcej czasu na książki” to idealna okazja, by zmotywować się do wprowadzenia literatury do swojego życia, realizując postanowienie noworoczne w najlepszy możliwy sposób. Dzięki live shoppingowi z Super Expressem, Vivelo.pl i Wydawnictwem Harde, możesz poznać najlepsze książki kobiece, spotkać się z autorkami, które inspirują, i skorzystać z atrakcyjnych zniżek. Zrób pierwszy krok ku literackim przygodom – w 2025 roku znajdź więcej czasu na książki! Wejdź na stronę akcji: Live shopping i dowiedz się więcej!