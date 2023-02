„Zły wybór” autorek z listy bestsellerów „USA Today” – A.M. Hargrove, Terri E. Laine.

„A Cuban Girl’s Guide to Tea and Tomorrow”, Laury Taylor Namey. Powieść, która przywraca wiarę w siłę miłości.

Akcja trzeciej części trylogii (Zły wybór) toczy się na amerykańskim Południu. Głównymi bohaterami są 25-letnia Jenna Rhoades z zamożnej rodziny oraz zakochany w niej z wzajemnością Brandon Connelly, 24-letni właściciel warsztatu samochodowego. Jenna jest najlepszą przyjaciółką Cate, której dotyczy pierwsza część (Zły los), oraz siostrą Bena z drugiej części (Zły facet).

Atrakcyjna i wywodząca się z wpływowej rodziny Jenna Rhoades musi podjąć najtrudniejszą decyzję w życiu. Czy powinna poślubić mężczyznę, którego nie kocha, tylko po to, by uchronić siebie i bliskich przed bankructwem? Kiedyś wierzyła, że może być z Kennethem szczęśliwa. Aż do momentu, gdy okazało się, że narzeczony skrywa mroczny sekret...

Zadania nie ułatwia jej znajomość z seksownym właścicielem warsztatu samochodowego Brandonem Connellym, który od pierwszego spotkania staje się dla niej ogromnym wsparciem. Ich przyjaźń wkrótce przerodzi się w wielką namiętność.

Czy Jenna znajdzie siłę, by zawalczyć o swoje szczęście, i dokona właściwego wyboru?

