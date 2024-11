Żyła w toksycznym związku. Oto co słyszała od męża

Przy małym dziecku karmiłam piersią, więc słyszałam, że on nie będzie w nocy wstawał do dziecka, bo on nie ma piersi. A tu nie tylko chodziło o pokarm, chodziło o bliskość, czasami trzeba było dziecko ponosić. Ja byłam tak zmęczona tym wstawaniem do dzieci, bo to trwało praktycznie co noc, dwa, trzy razy, tak do dwóch lat. Później jeszcze nawet do dwa i pół czasami też się budzili.