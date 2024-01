21. Bieg Ulicą Piotrkowską Rossmann Run

Rossmann Polska przez kolejne trzy lata będzie sponsorem tytularnym jednego z najpopularniejszych biegów ulicznych w Polsce - Biegu Ulicą Piotrkowską Rossmann Run. Bieg odbędzie się 25 maja, zapisy ruszą 16 stycznia.

- Rossmann Run wpisuje się w misję naszej firmy: „Chcemy inspirować, wspierać i pomagać innym kochać siebie na co dzień”. Poświęcanie sobie czasu, wsłuchiwanie się w siebie, nawiązywanie ze sobą dobrej relacji jest wspólne dla dbania o kondycję i pielęgnowanie naszego ciała. Bez dobrej relacji z samym sobą trudniej jest nam nawiązać dobre relacje z innymi, czuć się spełnionym i szczęśliwym – mówi Marcin Grabara, prezes Rossmann Polska.

Trasa tegorocznego biegu będzie podobna do tej z dwóch ostatnich edycji: zawodnicy ruszą z ulicy Piotrkowskiej, w sąsiedztwie Ogrodów Geyera, w tym samym miejscu zlokalizowana będzie meta.

- Łódź słynie z fantastycznych imprez biegowych, znanych nie tylko w Polsce. Co roku przyjeżdżają do nas tysiące zawodniczek i zawodników, by przebiec po najciekawszych, a czasami nieoczywistych trasach naszego miasta. Bieg Ulicą Piotrkowską Rossmann Run wyróżnia się wśród tych imprez, jednoznacznie kojarząc się z Łodzią i naszą ukochaną, reprezentacyjną ulicą. Mówiąc w Polsce, a i na świecie - ulica Piotrkowska - wiemy, że chodzi o Łódź. Mówiąc Bieg Ulicą Piotrkowską Rossmann Run wiemy, że będziemy mieli okazję uczestniczyć we wspaniałej imprezie. Zapisy na tegoroczną, już 21. edycję biegu właśnie ruszają. Jestem przekonana, że 25 maja, kiedy się on odbędzie ulicę Piotrkowską znów wypełnią: wola zwycięstwa, poświęcenie i uśmiech – mówi Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi.

Rossmann Run przyciąga czołówkę polskich i zagranicznych biegaczy ze względu na swoją sławę najszybszego biegu w Polsce na dystansie 10 km. Podczas ostatniej, jubileuszowej edycji, Kenijczyk Tonui Albert Kipkorir zameldował się na mecie ze wspaniałym wynikiem 28 minut 57 sekund! Ustanowił tym samym rekord biegu Rossmann Run i sprawił, że był on w 2023r. najszybszą imprezą biegową na 10 km w Polsce. I jedną z najpopularniejszych - przed pandemią biegało z nami prawie 5 tys. osób, nie tylko z Łodzi, ale z całej Polski.

- Bieganie to jeden z najbardziej demokratycznych sportów. Rossmann Run nie jest maratonem, dystans 10 km mogą przebiec zarówno zawodowcy, jak i kochający bieganie, ruch na świeżym powietrzu, dbanie o swoją kondycję i zdrowie amatorzy. Zachęcamy do udziału w biegu każdego, kto czuje się na siłach. Tu nie chodzi o bicie rekordów, ale dobrą zabawę. Dla jednych sukcesem będzie już przełamanie strachu przed samym startem, dla innych ukończenie biegu czy uzyskanie lepszego wyniku niż poprzednio – mówi Marcin Grabara, prezes Rossmann Polska.

Przed 21. edycją Biegu Ulicą Piotrkowską Rossmann Run organizatorzy z Akademii Sport i Zdrowie stawiają sobie bardzo ambitne cele.- Mamy nadzieję, że w 2024 r. zostanie pobity kolejny rekord frekwencji. Limit zgłoszeń wynosić będzie 6000 – informuje prezes ASiZ Robert Blesiński. - Jeśli jednak chętnych będzie więcej, to dołożymy wszelkich starań, by przyjąć dodatkowy tysiąc biegaczy – dodaje dyrektor sportowy imprezy Jacek Chmiel.

Niska opłata startowa, bogaty pakiet startowy (m.in. medal dla każdego biegacza, dedykowana koszulka techniczna, produkty od sponsorów biegu, wejściówki do aquaparku), sprawna organizacja oraz szereg dodatkowych atrakcji mają przyciągnąć na start zarówno zawodników, którzy brali udział w tej imprezie, jak i debiutantów.Wpisowe, w porównaniu z ubiegłym rokiem nie ulegnie zmianie i będzie wynosiło tylko 70 zł w pierwszej turze. Później opłata wzrośnie do 80 zł, następnie do 90 zł, a tuż przed startem wyniesie 120 zł.

Organizatorzy mają nadzieję, że w biegu weźmie udział większa niż zwykle liczba osób spoza Łodzi. Z myślą o nich organizatorzy przygotują bogatą ofertę noclegową. W dniu biegu łódzkie restauracje zaproponują specjalne menu.Uczestnicy Biegu Ulicą Piotrkowską Rossmann Run będą mogli liczyć na zniżki w muzeach czy darmowe spacery z przewodnikiem. Dzięki współpracy z łódzkim Aquaparkiem każdy uczestnik biegu otrzyma wejściówkę do tego obiektu, którą będzie mógł zrealizować w weekend 25-26 maja.Zwiększona zostanie pula nagród. Organizatorzy podobnie jak w poprzednich latach szykują nagrody nie tylko dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach (siedem wiekowych, 14 branżowych i kilka innych, np. dla mam, fizjoterapeutów czy nauczycieli), ale także dla zawodników, którzy ukończą rywalizację na miejscach numer: 1000, 2000, 3000, itd.

Dokładnie sześć dni przed biegiem głównym, na Pietrynie rywalizować będą dzieci, młodzież i niepełnosprawni. Zapisy na Mini Bieg Ulicą Piotrkowską Rossmann Run ruszą na początku marca. Ta dodatkowa impreza ma zachęcić najmłodszych do uprawiania sportu i rywalizacji z rówieśnikami.

i Autor: Materiały prasowe Rossmann